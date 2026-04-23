ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 08:29
23.04.2026 07:32

Περαιτέρω ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας ζητά η ΑΔΕΔΥ – Πανελλαδική Στάση Εργασίας σήμερα Πέμπτη

Από τις 11πμ έως τη λήξη του ωραρίου, θα διαρκέσει η στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ, με στόχο «την απόσυρση των άρθρων 126-131 νομοσχεδίου, άρθρα που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα της Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και την ουσιαστική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, με πλήρη ανεξαρτησία των Επιθεωρητών, πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα επισημαίνει πως: «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ύστερα από αίτημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας και του Συλλόγου των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας & Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας, κηρύσσει Πανελλαδική Στάση Εργασίας την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, από τις 11:00πμ έως την ώρα λήξης του ωραρίου, για τους εργαζόμενους μέλη των συνδικαλιστικών αυτών οργανώσεων, προκειμένου να διατρανώσουν την αντίθεσή τους σε ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης “Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016 – Ορισμός αρχών για την εφαρμογή του πλαισίου εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων και αγοράς προϊόντων του ν. 4512/2018 – …και λοιπές διατάξεις”, με τις οποίες θα υπαχθεί η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στην Εποπτεία Ελέγχων του Υπουργείου Ανάπτυξης, μετατρέποντάς την σε έναν μηχανισμό αντίθετο με την αποστολή της, ακίνδυνο για τα επιχειρηματικά συμφέροντα με διακοσμητικό στην ουσία ρόλο».

Διαβάστε επίσης

Άγιος Δημήτριος: Πώς δολοφόνησαν τον 25χρονο γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ – «Έγινε τσακωμός, τον χτύπησαν στην καρδιά», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Καιρός: Λίγες ακόμα ώρες παρεμβολής στην καλοκαιρία!

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

ΣΙΝΕΜΑ

Ταινίες Πρώτης Προβολής: «Καταιγίδα» από πρεμιέρες και το άνοιγμα των πρώτων θερινών σινεμά (Videos)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμπανάκι» Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες: Χρειαζόμαστε plan B αν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΕΛΛΑΔΑ

Νέα επιχείρηση διάσωσης 60 μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης

ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ στις ΗΠΑ: Παράταση εκεχερίας για έναν μήνα θα ζητήσει η Βηρυτός – Συνεχίζει τους βομβαρδισμούς ο IDF

ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέντε νεκροί από ισραηλινό πλήγμα κοντά σε τέμενος – Ανάμεσά τους 3 παιδιά (video)

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Χρυσό διαζύγιο» Παναθηναϊκού-Μπενίτεθ: Οι ρήτρες, τα εκατομμύρια και η επόμενη μέρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου και η εν ψυχρώ εκτέλεση με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σοκάρουν τα στοιχεία για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Νεκρός 25χρονος γιος ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στο Πάρκο Ασυρμάτου με μαχαιριά στην καρδιά - Σε εξέλιξη έρευνες

ΚΟΣΜΟΣ

Η γκάφα φον ντερ Λάιεν με την Τουρκία, η απόπειρα διόρθωσης και η αναβίωση της βεντέτας του sofagate

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

