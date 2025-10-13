Ένταση στην Κνεσέτ: Έβγαλαν σηκωτούς βουλευτές που σήκωσαν πανό για την Παλαιστίνη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένταση επικράτησε την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε ομιλία στο ισραηλινό Κνεσέτ για την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα.
Ο Τραμπ ήταν στο βήμα, όταν βουλευτές σήκωσαν πανό το οποίο έγραφε «αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης».
Φύλακες έτρεξαν στα έδρανα και τους απομάκρυναν, παίρνοντας τους σχεδόν σηκωτούς.
Ο Πρόεδρος του Κνεσέτ απολογήθηκε στον Τραμπ, με εκείνον να αποκρίνεται ότι η αντίδραση ήταν αποτελεσματική.
Οι βουλευτές που πρωταγωνίστησαν στο επεισόδιο ήταν ο Αϊμάν Οντέχ και Όφερ Κασίφ από το Χαντάς. «Με πήραν σηκωτό, επειδή ζήτησαν αυτό που ζητάει ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα. Αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν δύο λαοί», σχολίασε ο Οντέχ σε ανάρτηση του.
Διαβάστε επίσης
Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους» – Το μήνυμα στο Ιράν (Video)
CNN: Μόνο τέσσερις σοροί ομήρων θα επιστρέψουν στο Ισραήλ σήμερα – Οργή των συγγενών τους
Γαλλία: Ούτε… ανάσα στον Λεκορνί – Πρόταση μομφής από ΛεΠεν και Μελανσό
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.