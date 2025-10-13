search
13.10.2025 16:05

Ένταση στην Κνεσέτ: Έβγαλαν σηκωτούς βουλευτές που σήκωσαν πανό για την Παλαιστίνη

13.10.2025 16:05
kneset

Ένταση επικράτησε την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε ομιλία στο ισραηλινό Κνεσέτ για την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα.

Ο Τραμπ ήταν στο βήμα, όταν βουλευτές σήκωσαν πανό το οποίο έγραφε «αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης».

Φύλακες έτρεξαν στα έδρανα και τους απομάκρυναν, παίρνοντας τους σχεδόν σηκωτούς.

«Αναγνώρισε ότι υπάρχουν δύο λαοί»

Ο Πρόεδρος του Κνεσέτ απολογήθηκε στον Τραμπ, με εκείνον να αποκρίνεται ότι η αντίδραση ήταν αποτελεσματική.

Οι βουλευτές που πρωταγωνίστησαν στο επεισόδιο ήταν ο Αϊμάν Οντέχ και Όφερ Κασίφ από το Χαντάς. «Με πήραν σηκωτό, επειδή ζήτησαν αυτό που ζητάει ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα. Αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν δύο λαοί», σχολίασε ο Οντέχ σε ανάρτηση του.

