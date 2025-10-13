Ένταση στην Κνεσέτ: Έβγαλαν σηκωτούς βουλευτές που σήκωσαν πανό για την Παλαιστίνη

Ένταση επικράτησε την ώρα που ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε ομιλία στο ισραηλινό Κνεσέτ για την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα.

Ο Τραμπ ήταν στο βήμα, όταν βουλευτές σήκωσαν πανό το οποίο έγραφε «αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης».

They kicked me out of the Knesset just for raising the simplest demand, one that the whole international community agrees on:



Recognize the State of Palestine!



Recognize the simple truth:



There are two peoples here, and no one is going anywhere. pic.twitter.com/z6oy9OjVJe — איימן עודה أيمن عودة Ayman Odeh (@AyOdeh) October 13, 2025

Φύλακες έτρεξαν στα έδρανα και τους απομάκρυναν, παίρνοντας τους σχεδόν σηκωτούς.

«Αναγνώρισε ότι υπάρχουν δύο λαοί»

Ο Πρόεδρος του Κνεσέτ απολογήθηκε στον Τραμπ, με εκείνον να αποκρίνεται ότι η αντίδραση ήταν αποτελεσματική.

Recognize Palestine!



This is the banner I waved in front of Trump at the Knesset and subsequently removed from the plenum.



A true just peace that will save both people of this land from agony can only materialize by a complete end of the occupation and universal recognition of… https://t.co/gxmdvWVWIT October 13, 2025

Οι βουλευτές που πρωταγωνίστησαν στο επεισόδιο ήταν ο Αϊμάν Οντέχ και Όφερ Κασίφ από το Χαντάς. «Με πήραν σηκωτό, επειδή ζήτησαν αυτό που ζητάει ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα. Αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν δύο λαοί», σχολίασε ο Οντέχ σε ανάρτηση του.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους» – Το μήνυμα στο Ιράν (Video)

CNN: Μόνο τέσσερις σοροί ομήρων θα επιστρέψουν στο Ισραήλ σήμερα – Οργή των συγγενών τους

Γαλλία: Ούτε… ανάσα στον Λεκορνί – Πρόταση μομφής από ΛεΠεν και Μελανσό