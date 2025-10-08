search
ΚΟΣΜΟΣ

08.10.2025 13:18

Ερντογάν: «Ο Τραμπ μου ζήτησε να μιλήσω με τη Χαμάς και να την πείσω να αποδεχτεί το σχέδιό του για τη Γάζα»

erdogan-trump-566

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ του ζήτησε να επικοινωνήσει με τη Χαμάς και να την πείσει να δεχτούν την πρότασή του για τη Γάζα.

Σε δηλώσεις του εν πτήσει κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν, όπου συμμετείχε στη σύνοδο του Οργανισμού των Τουρκογενών Κρατών ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε συγκεκριμένα: «Τόσο κατά την επίσκεψή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην τελευταία τηλεφωνική συνομιλία μας, εξηγήσαμε στον κ. Τραμπ πώς μπορεί να επιτευχθεί λύση στο Παλαιστίνη. Ο ίδιος μας ζήτησε να επικοινωνήσουμε με τη Χαμάς και να την πείσουμε».

«Eίπα στον κ. Τραμπ ότι υποστηρίζουμε τις ειρηνευτικές του προσπάθειες. Το ανακοινώσαμε επίσης και δημοσίως. Η Χαμάς μας απάντησε ότι είναι έτοιμη για ειρήνη και διαπραγματεύσεις» ανέφερε ο Ερντογάν.

Στην ερώτηση αν θα σταλεί τουρκικός στρατός στη Γάζα» απάντησε ότι «υποστηρίζουμε κάθε είδους προσπάθεια».

Όπως είπε, «προτεραιότητά μας είναι η άμεση επίτευξη επείγουσας και πλήρους εκεχειρίας. Πρέπει πρώτα να επιτύχουμε αυτό. Είναι απαραίτητο να υπάρξει αμέσως συνεχής παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

Σημείωσε επίσης ότι «η άμεση αποκατάσταση των υποδομών της Γάζας που καταστράφηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις είναι μία από τις προτεραιότητές μας. Για το σκοπό αυτό διεξάγουμε εντατικές διπλωματικές επαφές».

Ο Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε πολύ σημαντικό να παραμείνει η Γάζα γη του παλαιστινιακού λαού και να διοικείται από τους Παλαιστινίους.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διευκρίνισε επίσης ότι ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΜΙΤ) Ιμραχίμ Καλίν βρίσκεται στο τραπέζι των «σημαντικών» συνομιλιών στην Αίγυπτο, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα και θα συνεχιστούν αύριο.

Σχετικά με το θέμα της Halkbank, της τουρκικής κρατικής τράπεζας που διώκεται δικαστικά στις ΗΠΑ για παραβίαση των κυρώσεων κατά του Ιράν, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον διαβεβαίωσε πως «το πρόβλημα της Halkbank έχει τελειώσει για εμάς».

