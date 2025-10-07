search
07.10.2025 00:25

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως η Χαμάς «συμφωνεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα»

07.10.2025 00:25
trump 661- new

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Χαμάς «συμφωνεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα», εκφράζοντας αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο αμερικανός πρόεδρος είπε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου: «Θεωρώ πως πάμε πολύ καλά. Θεωρώ ότι η Χαμάς συμφωνεί σε ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά».

