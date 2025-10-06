search
ΤΡΙΤΗ 07.10.2025 08:19
ΚΟΣΜΟΣ

06.10.2025 22:08

Φρικτός θάνατος για φοιτητές στη Καλιφόρνια: Εγκλωβίστηκαν και κάηκαν σε Tesla – Η οικογένεια θύματος κινείται νομικά

06.10.2025 22:08
tesla

Τρεις 19χρονοι φοιτητές βρήκαν τον θάνατο σε τροχαίο με Tesla Cybertruck, τον περασμένο Νοέμβριο στην Καλιφόρνια. Η οικογένεια θύματος περίπου ένα χρόνο μετά προσφεύγει νομικά κατά της Tesla, κάνοντας λόγο για ελαττωματικό σχεδιασμό, που είχε ως συνέπεια το παιδί τους να εγκλωβιστεί στο όχημα και να πεθάνει από τη φωτιά.

Στο όχημα επέβαιναν ο Σόρεν Ντίξον, ο Τζακ Νέλσον και η Κρίστα Τσουκαχάρα και ο Τζόρνταν Μίλερ, που κατάφερε να απεγκλωβιστεί με τη βοήθεια περαστικού.

Το Tesla Cybertruck προσέκρουσε σε δέντρο με μεγάλη ταχύτητα και έπειτα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι γονείς της Τσουκαχάρα κινήθηκαν νομικά κατά της Tesla, υποστηρίζοντας ότι ο σχεδιασμός του οχήματος ήταν προβληματικός κι ότι η εταιρεία το γνώριζε αλλά δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει τυχόν ατυχήματα.

Παγιδεύτηκε στο όχημα επειδή δεν μπορούσε να βρει το χειροκίνητο άνοιγμα της πόρτας

Στην αγωγή σημειώνουν ότι η κόρη τους που καθόταν στο πίσω κάθισμα υπέστη ελαφρά τραύματα από τη σύγκρουση, αλλά παγιδεύτηκε στο όχημα επειδή δεν μπορούσε να βρει το χειροκίνητο άνοιγμα της πόρτας. Tελικά, πέθανε από εγκαύματα και αναθυμιάσεις.

Παράλληλα, σημειώνεται πως οι πόρτες του οχήματος μπορεί να παρουσιάσουν βλάβη σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

«Η Κρίστα ήταν μια έξυπνη, ευγενική και καταξιωμένη νεαρή γυναίκα με όλη τη ζωή μπροστά της. Υποφέρουμε όχι μόνο από την απώλεια της κόρης μας, αλλά και από τη σιωπή που περιβάλλει το πώς συνέβη αυτό και το γιατί δεν μπόρεσε να βγει από το αυτοκίνητο. Αυτή η εταιρεία αξίζει ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, πώς μπορείτε να κυκλοφορήσετε μια μηχανή που δεν είναι ασφαλής από πολλές απόψεις;», τόνισε ο πατέρας της.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Ρότζερ Ντρέιερ πρόσθεσε: «Η αγωγή αφορά την αλήθεια και την ευθύνη. Ο σχεδιασμός αυτού του οχήματος εξέθεσε την Κρίστα. Δεν υπήρχε λειτουργικό, προσβάσιμο χειροκίνητο σύστημα παράκαμψης ή έκτακτης απελευθέρωσης για να διαφύγει. Ο θάνατός της ήταν αποτρέψιμος».

Οι τρεις νέοι είχαν επισκεφτεί τα σπίτια τους για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

