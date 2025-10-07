Ασκήθηκαν κατηγορίες στον 60χρονο ομογενή Αρτέμιο Μίντζα: Πυροβολούσε αδιακρίτως επί δυο ώρες – «Είναι απίστευτο που κανείς δεν πέθανε» (Video)

Κατηγορίες για τουλάχιστον 25 αδικήματα αντιμετωπίζει ο 60χρονος ομογενής Αρτέμιος Μίντζας που φέρεται να πυροβόλησε με έως και 50 σφαίρες αστυνομικούς στα δυτικά του Σίδνεϊ.

Ο ομογενής φέρεται να πυροβολούσε «αδιακρίτως» διερχόμενα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και αστυνομικών οχημάτων στο Κρόιντον Παρκ το βράδυ της Κυριακής.

Οι περισσότεροι υπέστησαν τραυματισμούς από θραύσματα ή σοκ, ενώ ένας άνδρας περίπου 50 ετών δέχθηκε σφαίρα στον λαιμό και στο στήθος και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Ευτυχώς, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η αστυνομία αποκάλυψε αργά τη Δευτέρα ότι ένας 60χρονος άνδρας κατηγορήθηκε για 25 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων 18 περιπτώσεων πυροβολισμού με πρόθεση ανθρωποκτονίας.

Νωρίτερα, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας αποκάλυψε ότι εξακολουθούσαν να αναζητούν το κίνητρο για τους πυροβολισμούς αργά το βράδυ, αν και η Daily Telegraph αναφέρει ότι ο Μίντζας είχε πρόσφατα χωρίσει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα, ο αναπληρωτής επιθεωρητής Στίβεν Πάρι δήλωσε ότι ο Μίντζας «δεν είχε ιστορικό ψυχικής υγείας» και είχε «πολύ λίγες καταγεγραμμένες αλληλεπιδράσεις με την αστυνομία τα τελευταία 20 χρόνια».

«Είναι απίστευτο που κανείς δεν πέθανε ή δεν τραυματίστηκε σοβαρά εξαιτίας αυτού», είπε.

«Στα 35 χρόνια που έχω στην αστυνομία, έχουν υπάρξει πολύ λίγες περιπτώσεις αυτού του είδους όπου κάποιος στοχεύει τυχαία ανθρώπους στον δρόμο που περνούν με οχήματα».

Η αστυνομία δήλωσε ότι η επίθεση δεν φαίνεται να σχετίζεται με αλκοόλ ή ναρκωτικά.

Ο Μίντζας υπέστη τραύματα στο πρόσωπο κατά τη σύλληψη και αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προτού μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα του Μπέργουντ, όπου και παραμένει.

«Υπέστη ελαφρά τραύματα στην οφθαλμική κόγχη του, καθώς τα τζάμια έσπασαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού», είπε ο Πάρι.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα πυροβόλο όπλο διαμετρήματος 30 στο σπίτι του άνδρα, από το οποίο σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο Μίντζας δεν είχε άδεια οπλοκατοχής και ερευνά εάν το όπλο ήταν νόμιμο στην κατοχή του.

Η αστυνομία περιγράφει «τρομακτικές» σκηνές

Ο Αστυνομικός Επίτροπος Μαλ Λάνιον έσπευσε στο σημείο την Κυριακή το βράδυ, μαζί με τον πρωθυπουργό της Νέας Νότιας Ουαλίας Κρις Μινς και την Διοικητή της Περιοχής Μπέργουντ Κριστίν ΜακΝτόναλντ.

Ο Λάνιον περιέγραψε το «σοβαρό και τρομακτικό» περιστατικό, λέγοντας ότι η αστυνομία αναγκάστηκε να καλυφθεί ενώ έπεσαν «αρκετές ομοβροντίες πυροβολισμών».

Ενώ το κίνητρο του φερόμενου ως δράστη δεν είναι γνωστό, ο Λάνιον δήλωσε ότι δεν υπάρχουν γνωστές διασυνδέσεις με τρομοκρατική δραστηριότητα ή δραστηριότητα που σχετίζεται με συμμορίες.

Επαίνεσε επίσης το θάρρος των παρευρισκομένων αξιωματικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την τακτική μονάδα που πραγματοποίησαν τη σύλληψη, η οποία, όπως είπε, «έγινε με επαγγελματισμό».

Αυτό συνέβη καθώς κυκλοφόρησε βίντεο από τη στιγμή που η αστυνομία αντιμετώπισε τον φερόμενο ως δράστη.

🇦🇺 – On Sunday night, 60-year-old Artemios Mintzas allegedly fired at least 50 bullets at random members of the public in Sydney’s Croydon Park, an inner-west suburb. Police reported that Mintzas had no known mental health issues. Tactical officers engaged in a "highly dangerous… pic.twitter.com/OZnpBMAVe8 — EuroWatcher – News for you (@EuroWatcherEUW) October 6, 2025

Στο βίντεο, ακούγεται η αστυνομία να φωνάζει «δείξε μας τα χέρια σου» και να διατάζει τον άνδρα να τα βγάλει από το παράθυρο.

«Και τα δύο χέρια έξω από το παράθυρο. Μείνε έτσι», ακούγεται να φωνάζει ένας αξιωματικός μετά από μια σύντομη παύση.

🚨 Sydney Croydon Park Mass Shooting



60‑year-old Artemios Mintzas opened fire from his apartment on Georges River Rd, firing -100 rounds in 1.5 hours



1 shot in neck & chest, Police seized 2 rifles, suspect hospitalized under guard#CroydonPark #โหนกระแส #รักแห่งสีลม #BBNaija pic.twitter.com/0TUiokijD5 — Rapid Reveal (@rapid_reveal) October 6, 2025

Ο αστυνομικός ακούγεται στη συνέχεια να φωνάζει: «Αν κουνηθείς από αυτή τη θέση, θα σε πυροβολήσω».

Το άτομο πίσω από την κάμερα ακούγεται να λέει ότι ο φερόμενος ως δράστης «ζητάει νερό», καθώς η αστυνομία συνεχίζει να φωνάζει οδηγίες.

