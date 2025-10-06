Λαγκάρντ:  Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αξιοποίησης δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της Ουκρανίας πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ.

«Αναμένουμε προφανώς ότι όποιο σχέδιο συζητηθεί και τελικά εφαρμοστεί κάποτε, θα είναι σύμφωνο με τους διεθνείς κανόνες, με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η Λαγκάρντ στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η ΕΕ αναζητεί έναν τρόπο για να χρηματοδοτήσει την άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, αξιοποιώντας ορισμένα από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – αξίας 210 δισεκ. ευρώ – που έχουν δεσμευτεί σε χώρες της Δύσης μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Από την 1η Νοεμβρίου σε ισχύ ο δασμός 25% στις εισαγωγές βαρέων φορτηγών οχημάτων

Φρικτός θάνατος για φοιτητές στη Καλιφόρνια: Εγκλωβίστηκαν και κάηκαν σε Tesla – Η οικογένεια θύματος κινείται νομικά

Οι 26 ημέρες Λεκορνί στην πρωθυπουργία, το περιθώριο 48 ωρών και οι επιλογές Μακρόν για την επίλυση του πολιτικού χάους στη Γαλλία