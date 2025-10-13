search
Μεξικό: Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός από τις καταρρακτώδεις βροχές – Τουλάχιστον 64 νεκροί και 65 αγνοούμενοι    

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 65 αγνοούνται εξαιτίας των κατακλυσμιαίων βροχών που έπληξαν την περασμένη εβδομάδα πολλές πολιτείες στο κεντρικό και ανατολικό Μεξικό, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Οι περισσότεροι νεκροί και οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται κυρίως στις πολιτείες Βέρακρουζ (ανατολικά), Ιδάλγο και Πουέμπλα (κέντρο), δήλωσε η επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της χώρας Λάουρα Βελάσκες.

Μεξικό: Αποκλεισμένες πολλές ορεινές κοινότητες μετά τις βροχές – Επιστρατεύτηκαν ελικόπτερα

Οι σφοδρότερες βροχές καταγράφηκαν το διάστημα μεταξύ Δευτέρας και Πέμπτης, προκαλώντας «την άνοδο της στάθμης των ποταμών και των ρεμάτων πλησίον αυτών των πολιτειών» και οδηγώντας σε πλημμύρες και καταστροφές, διευκρίνισε η Βελάσκες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Αναφορικά με τους αγνοούμενους, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφεται στην πολιτεία Ιδάλγο, με 43 ανθρώπους να αγνοούνται, σύμφωνα με την επίσημη έκθεση.

Στην ορεινή περιοχή του Ιδάλγο, πολλές μικρές κοινότητες παραμένουν αποκλεισμένες εξαιτίας του κλεισίματος δρόμων, με τις Αρχές να χρησιμοποιούν ελικόπτερα για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των κατοίκων.

