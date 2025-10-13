Οι ατάκες – μήνυμα του Τραμπ στον Νετανιάχου: «Τώρα Μπίμπι μπορείς να είσαι λίγο καλύτερος, δεν έχεις πια πόλεμο» 

Μεταξύ αστείου και σοβαρού ο Ντόναλντ Τραμπ πέταξε φαρμακερές όσο και χιουμοριστικές ατάκες στην Κνεσέτ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, λίγο πριν αναχωρήσει για την Αίγυπτο για την ιστορική σύνοδο για τη συμφωνία ειρήνης.

«Κύριοι της αντιπολίτευσης… υπέροχη η αντιπολίτευση. Ο Μπίμπι, είναι ένας εξαιρετικός κύριος» είπε ο Τραμπ. «Ξέρει τι κάνει. Τώρα Μπίμπι μπορείς να είσαι κι εσύ λίγο καλύτερος, πλέον δεν έχεις πόλεμο Μπίμπι» ανέφερε στη συνέχεια .

Ωστόσο, ο Τραμπ στη συνέχεια είπε στον Νετανιάχου: «Η χρονική στιγμή που επετεύχθη η εκεχειρία στη Γάζα είναι εξαιρετική, και είπα, Μπίμπι, θα σε θυμούνται πολύ περισσότερο για αυτό παρά αν συνέχιζες αυτό το πράγμα, να συνέχιζες να σκοτώνεις, να σκοτώνεις να σκοτώνεις».

Καθώς συνέχιζε την ομιλία του, ο Τραμπ έκανε χιούμορ σχετικά με την καθυστέρηση στην έναρξη της ομιλίας του και γέλασε «κατηγορώντας» όσους προηγήθηκαν με μακροσκελείς ομιλίες.

«Νόμιζα ότι θα ανέβαινα εδώ, θα έκανα μια ομιλία και μετά θα κατευθυνόμουν στην Αίγυπτο».

«Εξαιρετική ομιλία του Μπίμπι, αλλά πήρε πολλή ώρα. Πίστευα θα κάνω μια μικρή ομιλία και θα πάω στην Αίγυπτο, τελικά δεν βγήκε έτσι» είπε και συνέχισε:

«Κι εσυ μίλησες πολλή ώρα κύριε πρόεδρε είπε απευθυνόμενος στον ισραηλινό πρόεδρο. Θα μπορούσε να ήταν και χειρότερα, φανταστείτε να μην μου άρεσαν κι αυτά που έλεγαν».

«Θα πάω εκεί. Θα αργήσω αρκετά», αστειεύτηκε ο Τραμπ. «Μπορεί να μην είναι εκεί όταν φτάσω, αλλά θα το δοκιμάσουμε» είπε αναφερόμενος στους ηγέτες που τον περίμεναν στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

