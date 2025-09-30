Λαβρόφ: Δεν πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν Τόμαχοκ στην Ουκρανία – Απάτη οι εκλογές στη Μολδαβία

Η Μόσχα δεν πιστεύει ότι η Ουάσινγκτον έχει λάβει οριστική απόφαση για την προμήθεια πυραύλων cruise μεγάλης εμβέλειας τύπου Τόμαχοκ στην Ουκρανία, εκτίμησε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει ουκρανικό αίτημα για τους συγκεκριμένους πυραύλους.

Όπως είπε ο Λαβρόφ, η στάση των ΗΠΑ σε σχέση με το ζήτημα φαίνεται να είναι το αποτέλεσμα πίεσης από την Ευρώπη και εκτίμησε ότι η Ουάσινγκτον θέλει να δείξει ότι λαμβάνει υπόψη της τις απόψεις των συμμάχων της.

Χθες Δευτέρα η Ρωσία δήλωσε ότι ο στρατός της εξετάζει αν οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με Τόμαχοκ για πλήγματα στο βάθος της Ρωσίας, μια κίνηση που Ρώσοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι εκτιμά πως το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν την Κυριακή στη Μολδαβία παραποιήθηκε ανοιχτά, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, η ψηφοφορία αμαυρώθηκε από την άνιση πρόσβαση στα εκλογικά κέντρα. Μόνο δύο εκλογικά τμήματα άνοιξαν στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι η χώρα φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες της μολδαβικής διασποράς στον κόσμο, η οποία αριθμεί έως και 500.000 άτομα. Ως αποτέλεσμα, καταμετρήθηκαν μόνο περίπου 4.100 ψήφοι στη Ρωσία. Εν τω μεταξύ, δεκάδες εκλογικά τμήματα άνοιξαν στην Ιταλία – όπου η μολδαβική διασπορά τείνει να είναι πιο φιλοευρωπαϊκή – επιτρέποντας σε δεκάδες χιλιάδες να υποβάλουν ψηφοδέλτια.

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους μετά το φόρουμ συζήτησης Valdai Club την Τρίτη, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι οι εκλογές αποτελούν ένα ακόμη ορόσημο στη μετατροπή του πρώην σοβιετικού κράτους σε αντιρωσικό προπύργιο.

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Μολδαβίας εξασφάλισε συντριπτική νίκη επί του αντίπαλου φιλορωσικού στις κρίσιμες αυτές εκλογές, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έγιναν χθες γνωστά, σημαντική ενίσχυση για εκείνους που επιθυμούν την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και την απομάκρυνσή της από την επιρροή της Μόσχας.

Διαβάστε επίσης:

Κρεμλίνο: Στηρίζουμε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, ελπίζουμε να φέρει την ειρήνη

Ερντογάν: «Ο δικέφαλος αετός των Σελτζούκων είναι το πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής μας» -Στο στόχαστρο ο Φιντάν για τα ΚΑΑΝ

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί να στείλει την Εθνοφρουρά και στο Σικάγο – «Δεν θα το επιτρέψουμε» (videos)