Το φιλοευρωπαϊκό αποτέλεσμα των εκλογών της Μολδαβίας είναι μια νίκη για τις Βρυξέλλες και μια ήττα για τη Ρωσία

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Μολδαβίας προηγήθηκε άνετα του ρωσόφωνου αντιπάλου του σε κρίσιμες βουλευτικές εκλογές, καθώς ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα τη Δευτέρα, μια ανακούφιση για την κυβέρνηση καθώς επιδιώκει να κρατήσει τη χώρα μακριά από την τροχιά της Μόσχας.

Με καταμετρημένο περίπου το 95% των ψήφων, το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) συγκέντρωσε 48,3% έναντι 25,5% του Πατριωτικού Μπλοκ, το οποίο αντιτίθεται σε στενότερους δεσμούς με τις Βρυξέλλες.

Αν και εξακολουθεί να μην έχει την πλειοψηφία στην βουλή των 101 εδρών, η προκαταρκτική καταμέτρηση φέρνει το PAS πιο κοντά στο όριο από ό,τι ανέμεναν πολλοί πολιτικοί αναλυτές και θα μπορούσε να κάνει την οικοδόμηση συνασπισμού λιγότερο δύσκολη από ό,τι φοβόντουσαν.

Η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες κυμάνθηκε στο 52% σε αυτές τις εκλογές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν «καθοριστικές» για το μέλλον της χώρας.

Το PAS της προέδρου Μάια Σάντου υπέστη απώλειες σε σχέση με τις εκλογές του 2021, όταν είχε συγκεντρώσει το 52,8% των ψήφων.

Το αποτέλεσμα ωστόσο είναι ένα πολιτικό χατ-τρικ για τη Σάντου, με τη νίκη στις βουλευτικές εκλογές να έρχεται λιγότερο από ένα χρόνο μετά την επιστροφή της στο προεδρικό μέγαρο και ένα δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΕ.

Η Σάντου εξασφάλισε την έναρξη συνομιλιών για την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντική οικονομική βοήθεια από τη Δύση. Μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος στο Κισινάου, προειδοποίησε εκ νέου για «ανάμιξη της Ρωσίας». Τις προηγούμενες ημέρες, είχε καταγγείλει πως διοχετεύτηκαν «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» από τη Μόσχα για την εξαγορά ψήφων, και ότι ενορχηστρώθηκαν διαδικτυακές εκστρατείας παραπληροφόρησης και υποκίνησης βίας με στόχο να επηρεαστεί το εκλογικό αποτέλεσμα.

Από την 1η Αυγούστου, οι μολδαβικές αρχές επιδόθηκαν σε επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης κομμάτων από δίκτυα που φέρονται να υποστηρίζονται από τη Ρωσία. Την Παρασκευή, η Εκλογική Επιτροπή απέκλεισε το κόμμα «Καρδιά της Μολδαβίας» που συμμετείχε στο φιλορωσικό «Πατριωτικό Μπλοκ», καθώς διερευνάται για παράνομη χρηματοδότηση.

Η Μόσχα αρνήθηκε τις καταγγελίες για ανάμιξή της στις μολδαβικές εκλογές, διαμηνύοντας πως το κυβερνών κόμμα PAS διαδίδει αντιρωσική υστερία για να κερδίσει ψήφους.

Η Σάντου και το PAS υπογραμμίζουν πως η ένταξη της χώρας στην ΕΕ είναι κλειδί για το μέλλον της Μολδαβίας και την αποφυγή της ρωσικής επιρροής.

«Ψήφισα για την επιστροφή στην κανονικότητα», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος Μολδαβίας Ίγκορ Ντoντόν (2016-2020), εκ των ηγετών του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ. Το βράδυ της Κυριακής απηύθυνε έκκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να συγκεντρωθούν έξω από το κοινοβούλιο το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, η οποία ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές, αξιωματούχοι κατήγγειλαν «πολυάριθμες και κραυγαλέες» προσπάθειες αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος.

