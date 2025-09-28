search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 19:19
ΚΟΣΜΟΣ

28.09.2025 17:47

«Θα τα καταφέρουμε»: Νέα αινιγματική ανάρτηση Τραμπ για κάτι «σπουδαίο» στη Μέση Ανατολή – Συνάντηση με Νετανιάχου

28.09.2025 17:47
Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σήμερα πως υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες ή χρονοδιάγραμμα, λίγες ημέρες μετά τη δήλωση πως είναι κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά στα χρονικά. Θα το καταφέρουμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με στόχο την επίτευξη ενός πλαισίου για μια συμφωνία, σύμφωνα με αξιωματούχους της διοίκησης.

Την Παρασκευή ο Τραμπ είπε πως οι συνομιλίες για τη Γάζα με κράτη της Μέσης Ανατολής ήταν έντονες και ότι το Ισραήλ και τα μέλη της παλαιστινιακής Χαμάς έχουν γνώση των συζητήσεων, που, όπως επισήμανε, θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί.

