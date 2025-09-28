«Θα τα καταφέρουμε»: Νέα αινιγματική ανάρτηση Τραμπ για κάτι «σπουδαίο» στη Μέση Ανατολή – Συνάντηση με Νετανιάχου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σήμερα πως υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες ή χρονοδιάγραμμα, λίγες ημέρες μετά τη δήλωση πως είναι κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.
«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά στα χρονικά. Θα το καταφέρουμε», έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social.
Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αύριο Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με στόχο την επίτευξη ενός πλαισίου για μια συμφωνία, σύμφωνα με αξιωματούχους της διοίκησης.
Την Παρασκευή ο Τραμπ είπε πως οι συνομιλίες για τη Γάζα με κράτη της Μέσης Ανατολής ήταν έντονες και ότι το Ισραήλ και τα μέλη της παλαιστινιακής Χαμάς έχουν γνώση των συζητήσεων, που, όπως επισήμανε, θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί.
Διαβάστε επίσης:
Βρυξέλλες: Τηλεφώνημα για βόμβα στη πρεσβεία της Μολδαβίας – Σε εξέλιξη οι προεδρικές εκλογές
Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι: «Το παίζει γενναίος στρατιώτης στους «κουβαλητές» Ευρωπαίους»
Παραλήρημα Τραμπ: Πράκτορες του FBI «έστησαν» την εισβολή στο Καπιτώλιο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.