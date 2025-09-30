Ερντογάν: «Ο δικέφαλος αετός των Σελτζούκων είναι το πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής μας» -Στο στόχαστρο ο Φιντάν για τα ΚΑΑΝ

«Κοιτάζουμε και Δύση και Ανατολή, Αφρική, Ασία, Βαλκάνια και Λατινική Αμερική» ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του στη Τουρκία από τις ΗΠΑ.

«Στην ομιλία μας προς τη Γενική Συνέλευση, από τη σφαγή στη Γάζα, δώσαμε επίσης μηνύματα για περιοχές που κατέχουν ξεχωριστή θέση στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, από την Αφρική έως την Ασία, από τα Βαλκάνια έως τη Λατινική Αμερική. Υπερασπιστήκαμε για άλλη μια φορά σθεναρά τη δίκαιη υπόθεση των Τουρκοκυπρίων. Με βάση το γεγονός ότι υπάρχουν «δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί» στο νησί, επαναλάβαμε την έκκλησή μας για αναγνώριση της ‘Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’. Η ομιλία μας ήταν η ουσία, η σύνοψη, το πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, η οποία εφαρμόζεται με προοπτική 360 μοιρών και εμπνέεται από τον δικέφαλο αετό των Σελτζούκων που κοιτάζει ταυτόχρονα προς την Ανατολή και τη Δύση» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην κατ ιδίαν συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά επιτυχημένη» αν και δεν έφερε κατ ουσίαν αποτελέσματα.

«Επισκεφθήκαμε την Ουάσινγκτον κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά από εντατικές επαφές στη Νέα Υόρκη, είχαμε μια ολοκληρωμένη, παραγωγική και ουσιαστική συνάντηση με τον κ. Τραμπ και την αντιπροσωπεία του. Συζητήσαμε πολλά θέματα σε φιλική ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα το διμερές εμπόριο, τις επενδύσεις, την ενέργεια και την αμυντική βιομηχανία, Συζητήσαμε τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη του εμπορικού στόχου των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θέσαμε από κοινού κατά την πρώτη θητεία του κ. Τραμπ. Ο μόνος λόγος για τον οποίο η αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, των δημοσιογράφων και των σχολιαστών της, προσπαθεί να δυσφημίσει την επίσκεψή μας στην Αμερική σε κατάσταση απόλυτης τρέλας, είναι ότι η επίσκεψη ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη» σχολίασε.

Κριτική στον Φιντάν για τα ΚΑΑΝ

Την ίδια ώρα, ο Χακάν Φιντάν βρέθηκε στο στόχαστρο τόσο της αντιπολίτευσης, όσο και στελεχών της κυβέρνησης και τον ΜΜΕ, λόγω των μαχητικών ΚΑΑΝ.

Στο τηλεοπτικό δίκτυο SOZCU TV δημοσιογράφος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μια πηγή πλησίον του προεδρικού μεγάρου, με την οποία μίλησα, αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Φιντάν. Μου είπε ‘ο Χακάν Φιντάν μετέτρεψε το Kaan σε ανεμόπτερο’. Επίσης, μου είπαν ότι οι δηλώσεις και άλλες συμπεριφορές του Φιντάν έριξαν σκιά στην επιτυχία που πέτυχε ο Eρντογάν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις ΗΠΑ και έβαλαν τον ίδιο στο προσκήνιο».

Αλλος δημοσιογράφος, ο Tζουνέιτ Οζντεμίρ, είπε: «Δεν ξέρω αν το έκανε άθελα του ή εσκεμμένα, αλλά ο Χακάν Φιντάν στη συνέντευξη του στη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε σε ένα ζήτημα που η τουρκική κοινή γνώμη δεν το γνώριζε. Tόσα χρόνια από την κυβέρνηση έχουν ένα αφήγημα. Πως παράγουμε το ΚΑΑΝ, πως έχουμε το δικό μας μαχητικό, πως το πουλάμε στην Ινδονησία και αν δεν μας δώσουν τα F-35 θα έχουμε το ΚΑΑΝ. Όμως οι δηλώσεις του Φιντάν υπονομεύουν αυτό το αφήγημα. Διότι ο Χακάν Φιντάν δηλώνει πως δεν μπορούμε να παραλάβουμε τους κινητήρες του ΚΑΑΝ και πως περιμένουμε την άδεια του Κογκρέσου και για τους κινητήρες, και για τα F-16 όπως και τα F-35. Oκ, γνωρίζαμε για τα F-35 και τα F-16 . Όμως το ΚAAN; Αυτό είναι είδηση!».

Ο Φιντάν δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ότι το πρόγραμμα κατασκευής μαχητικών 5ης γενιάς ΚΑΑΝ, δε μπορεί να ξεκινήσει αν δε δώσει συγκατάθεση το Κογκρέσο, το οποίο έχει αντιδράσει καθώς η Τουρκία δεν προχωρά με τα F-16. Αυτή η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με τη δήλωση του επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας, ο οποίος δήλωνε ότι η κατασκευή τους είναι σε εξέλιξη και εντός χρονοδιαγράμματος, προκαλώντας πολλά ερωτηματικά.

