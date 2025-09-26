Ερντογάν: Υπέροχη η συνάντηση με τον Τραμπ – «Θα λάβουμε το μερίδιό μας από τους πόρους στη Μεσόγειο», το έμμεσο μήνυμα σε Αθήνα

Την… παραδοσιακή σύνοψη των επαφών και συνομιλιών του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής στην Τουρκία από τις ΗΠΑ, έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας με δημοσιογράφους στο αεροπλάνο. Ορισμένες από τις δηλώσεις του όμως φαίνεται να απευθύνονται και προς την Ελλάδα, ειδικά τα όσα λέει για τους “πόρους στη Μεσόγειο”, φυσικά και για την Κύπρο.

Αίγυπτος και θαλάσσιες ζώνες

Αν και αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεών του σε Νέα Υόρκη και Ουάσινγκτον, ο Τούρκος πρόεδρος, αναφερόμενος σε ενδεχόμενη συμφωνία Τουρκίας – Αιγύπτου για τις θαλάσσιες ζώνες έστειλε μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις σχετικά με τις προθέσεις της Άγκυρας, λέγοντας ότι «η Τουρκία δεν έχει καμία φιλοδοξία όσον αφορά τα δικαιώματα ή την κυριαρχία οποιουδήποτε. Ωστόσο, είναι επίσης αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικά της δικαιώματα και συμφέροντα. Η προσέγγισή μας όσον αφορά τους πόρους στη Μεσόγειο είναι σαφής. Θα λάβουμε το μερίδιό μας από αυτούς τους πόρους και θα συνεργαστούμε με τους γείτονές μας με βάση την αρχή του αμοιβαίου οφέλους (καζάν-καζάν). Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας προκαλεί ανακατατάξεις στην περιοχή. Η Τουρκία έχει πλέον φωνή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι μια δύναμη λήψης αποφάσεων και καθοδήγησης».

Ούτε βήμα πίσω για Κυπριακό

Ταυτόχρονα, ήταν «κάθετος» για το Κυπριακό: «Η στάση και η πολιτική μας όσον αφορά την Κύπρο είναι σαφής. Το ζήτημα της ομοσπονδίας έχει πλέον κλείσει για εμάς. Κανείς δεν μπορεί να μας επαναφέρει στις συζητήσεις για την ομοσπονδία με λογοπαίγνια. Οι Τουρκοκύπριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να είναι μειονότητα στο νησί. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί. Το έχουμε ήδη δηλώσει σαφώς στην ομιλία μας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών».

Με Τραμπ για Γάζα

Όσον αφορά στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Ερντογάν εξήρε τη φιλοξενία, λέγοντας ότι «ήταν μια υπέροχη επίσκεψη που δεν μπορεί να αμαυρωθεί από αυτούς που πέταγαν, κακόβουλα, λάσπη», αλλά και υποστηρίζοντας ότι η προσωπική του σχέση με τον Τραμπ συμβάλλει θετικά στη βελτίωση των τουρκοαμερικανικών σχέσεων. Ωστόσο, αποκάλυψε ότι η Γάζα αποτέλεσε κύριο θέμα των συνομιλιών του με τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, «η συνάντησή μας με τον κ. Τραμπ ήταν πολύ σημαντική για να αποδειχθεί η βούληση να σταματήσουν οι σφαγές στη Γάζα. Συζητήσαμε πρώτα πώς θα επιτευχθεί εκεχειρία και στη συνέχεια διαρκής ειρήνη. Καταλήξαμε σε συναίνεση. Η λύση δύο κρατών είναι η μόνη βιώσιμη φόρμουλα».

Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι ο αριθμός των χωρών που αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος έχει ξεπεράσει τις 150, μετά και την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να δράσει αποφασιστικά. Το Ισραήλ επιχειρεί να ακυρώσει αυτές τις προσπάθειες με την πολιτική κατοχής», τόνισε, προσθέτοντας ότι «είναι αδύνατο να δικαιολογηθεί ο θάνατος παιδιών και αθώων πολιτών με πρόσχημα την ασφάλεια» και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να θέτει το θέμα στην ατζέντα μέχρι να επιτευχθεί «δίκαιη και μόνιμη ειρήνη».

«Δεν λύνονται όλα τα προβλήματα σε μια συνάντηση»

Επιστρέφοντας στην ευρεία ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τραμπ, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για «πολύ περιεκτική συνάντηση» και εξήγησε ότι «εξετάσαμε εποικοδομητικά τα βήματα που θα ανοίξουν τον δρόμο για την αμυντική μας συνεργασία. Προωθούμε τις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό. Φυσικά, είναι αδύνατο να επιλυθούν όλα τα ζητήματα σε μία μόνο συνάντηση», προσθέτοντας ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την ενίσχυση του εμπορίου με στόχο τα 100 δισ. δολάρια, και μέτρα για διευκόλυνση επενδύσεων.

Όσον αφορά στη Λιβύη, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι «η ειρήνη που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών στη χώρα, με τη μεσολάβηση της Τουρκίας, αποτελεί πηγή ελπίδας όχι μόνο για τον λαό της Λιβύης, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή».

