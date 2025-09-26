«Καβγάς» Τραμπ και Μελάνια μέσα στο Marine One – Την μαλώνει και της κουνάει το δάχτυλο

Μετά τους Μακρόν, σειρά είχαν οι Τραμπ; Στην πτήση επιστροφής από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο φακός «έπιασε» τον Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ σε μια έντονη στιγμή.

Μέσα στο Marine One, το προεδρικό ελικόπτερο, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να κουνάει αυστηρά το δάχτυλο προς τη σύζυγό του, ενώ η Πρώτη Κυρία αντιδρούσε κουνώντας το κεφάλι της, σε μια εικόνα που προκάλεσε πολλά σχόλια.

Το βίντεο με το «συζυγικό καβγαδάκι» μεταξύ Τραμπ και Μελάνια τραβήχτηκε το βράδυ της Τετάρτης και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως φαίνεται στο λίγων δευτερολέπτων στιγμιότυπο, ο Τραμπ μιλάει σε κάπως έντονο ύφος στη σύζυγό του με εκείνη να του απαντά, σαν να προσπαθεί κάτι να τους εξηγήσει, κουνώντας μάλιστα το χέρι της.

Τότε σηκώνει και της κουνάει το δάχτυλο με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να κουνάει το κεφάλι της.

Το κλιπ τελειώνει με το ζευγάρι να αποβιβάζεται από το Marine One και τελικά να περπατάει χέρι-χέρι προς τον τον Λευκού Οίκου.

Η Daily Mail, που δημοσιευσε το επίμαχο βιντεο, έχει επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο για σχόλιοχωρίς να πάρει απάντηση

