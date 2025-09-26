search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

26.09.2025 11:28

«Καβγάς» Τραμπ και Μελάνια μέσα στο Marine One – Την μαλώνει και της κουνάει το δάχτυλο

26.09.2025 11:28
melania new

Μετά τους Μακρόν, σειρά είχαν οι Τραμπ; Στην πτήση επιστροφής από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο φακός «έπιασε» τον Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ σε μια έντονη στιγμή.

Μέσα στο Marine One, το προεδρικό ελικόπτερο, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να κουνάει αυστηρά το δάχτυλο προς τη σύζυγό του, ενώ η Πρώτη Κυρία αντιδρούσε κουνώντας το κεφάλι της, σε μια εικόνα που προκάλεσε πολλά σχόλια.

Το βίντεο με το «συζυγικό καβγαδάκι» μεταξύ Τραμπ και Μελάνια τραβήχτηκε το βράδυ της Τετάρτης και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως φαίνεται στο λίγων δευτερολέπτων στιγμιότυπο, ο Τραμπ μιλάει σε κάπως έντονο ύφος στη σύζυγό του με εκείνη να του απαντά, σαν να προσπαθεί κάτι να τους εξηγήσει, κουνώντας μάλιστα το χέρι της.

Τότε σηκώνει και της κουνάει το δάχτυλο με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να κουνάει το κεφάλι της.

Το κλιπ τελειώνει με το ζευγάρι να αποβιβάζεται από το Marine One και τελικά να περπατάει χέρι-χέρι προς τον τον Λευκού Οίκου.

Η Daily Mail, που δημοσιευσε το επίμαχο βιντεο, έχει επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο για σχόλιοχωρίς να πάρει απάντηση

La Sante: Η φυλακή όπου αναμένεται να οδηγηθεί ο Σαρκοζί – Η VIP πτέρυγα, το τηλέφωνο, τα γεύματα και η… πληρωμένη τηλεόραση

Δανία: Έκλεισε για δεύτερη νύχτα το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω drones – Στήριξη Μακρόν στη φύλαξη του εναέριου χώρου

Ουκρανία: Κατάρριψη drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μικολάιφ – Νέα έκκληση ΔΟΑΕ για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τεμπονέρας: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν ένα, με τον Τσίπρα σε σημαίνοντα ρόλο

ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ για την κακοκαιρία – Σε ποιές περιοχές θα «χτυπήσει»

ΘΕΑΤΡΟ

«Τα Ραδίκια Ανάποδα»: Ο ξεκαρδιστικός μονόλογος του Γιώργου Γαλίτη για ενδέκατη χρονιά στο Θέατρο «Altera Pars»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επιχειρούν να αποδομήσουν την Τυχεροπούλου για να δικαιώσουν «Φραπέ», «Χασάπη» και… ΝΔ

ΥΓΕΙΑ

Η διατροφή, η άσκηση και ο έλεγχος του στρες βοηθούν στην πρόληψη της νόσου Alzheimer

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

