26.09.2025 08:58

Δανία: Έκλεισε για δεύτερη νύχτα το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω drones – Στήριξη Μακρόν στη φύλαξη του εναέριου χώρου

denmark_police_new

Νέος συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία που έκλεισε προσωρινά, μετά από αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα drones.

Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο έκλεισε το βράδυ για να ανοίξει και πάλι γύρω στη 1 το βράδυ, ανακοίνωσε η δανική αστυνομία.

Το κλείσιμο του αεροδρομίου υποχρέωσε μια πτήση προερχόμενη από το Άμστερνταμ να ανακρούσει πρύμναν και επέφερε την ακύρωση μιας πτήσης της Scandinavian Airlines που θα αναχωρούσε από την Κοπεγχάγη, σύμφωνα με τους ιστότοπους παρακολούθησης των πτήσεων και τους ιστότοπους αεροπορικών εταιρειών.

Στο στάδιο αυτό, οι αρχές δεν έχουν πάντως ανακοινώσει επισήμως την παρουσία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Πρόκειται για τη δεύτερη σερί νύχτα όπου κλείνει ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία μετά την παρουσία drones σύμφωνα με την αστυνομία και την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

Αρχικά αργά το βράδυ της Πέμπτης η πτήση KL1289 της KLM επέστρεψε στο Άμστερνταμ, ενώ η πτήση SK1225 της Scandinavian Airlines από την Κοπεγχάγη ακυρώθηκε, ανακοίνωσε η FlightRadar24 μέσω της πλατφόρμας X.

Από τη Δευτέρα, τα επεισόδια στους αιθέρες της χώρας έχουν πολλαπλασιασθεί.

Χθες, Πέμπτη, η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν κατήγγειλε «υβριδικές επιθέσεις» και προειδοποίησε ότι οι υπερπτήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων «μπορεί να πολλαπλασιασθούν».

Οι δανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβώσει την προέλευση αυτών των αεροσκαφών. Όμως «υπάρχει κυρίως μία χώρα που αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης, δηλαδή η Ρωσία», δήλωσε η Φρεντέρικσεν.

Έτοιμη η Γαλλία να βοηθήσει στην ασφάλεια του εναέριου χώρου

Έπειτα από συνομιλία του με την πρωθυπουργό, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε έτοιμος «να συνεισφέρει στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Δανίας».

«Μόλις μίλησα στην πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέκρικσεν. Εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας στη Δανία μετά τις επανειλημμένες εισβολές άγνωστου ταυτότητας drones που επηρέασαν τη λειτουργία του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης», ανέφερε ο γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ της Πέμπτης.

«Η Γαλλία είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη στη Δανία σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της κατάστασης και να συμβάλει στην ασφάλεια του δανικού εναέριου χώρου», συμπλήρωσε ο Μακρόν.

Η Ρωσία αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμιξη και η πρεσβεία της στην Κοπεγχάγη κατήγγειλε «ενορχηστρωμένη προβοκάτσια».

