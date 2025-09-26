search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 09:20
ΚΟΣΜΟΣ

26.09.2025 08:19

Ο Νικολά Σαρκοζί «πίσω από τα κάγκελα»: Το εξώφυλλο της Liberation σχολιάζει την καταδίκη του πρώην προέδρου

26.09.2025 08:19
Untitled design

Δεν θα μπορούσε η καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί να μην είναι σήμερα (26.09.2025) το κεντρικό θέμα των ενημερωτικών sites και των εφημερίδων (κυρίως) της Γαλλίας. Μέσα σε αυτά και η Liberation η οποία κυκλοφόρησε με μία φωτογραφία του σαν να είναι πίσω από τα κάγκελα: μόνο που τώρα αυτά τα κάγκελα είναι η γραμματοσειρά του τίτλου.

Στο εξώφυλλο της Liberation φαίνεται συγκεκριμένα το πορτραίτο το Νικολά Σαρκοζί. Η εφημερίδα για να σχολιάσει τις απίστευτες εξελίξεις στη Γαλλία, χρησιμοποίησε τον αργκό τίτλο «La taule» με τέτοια γραμματοσειρά που παραπέμπει στα κάγκελα της φυλακής. Ούτως ή άλλως «La taule» σημαίνει φυλακή.

«Φυλακή. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα της Liberation αυτή την Παρασκευή. Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε την Πέμπτη σε πέντε χρόνια φυλάκιση για “εγκληματική συνωμοσία” στη χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007. Ο πρώην αρχηγός κράτους έχει ασκήσει έφεση, αλλά θα καταλήξει στη φυλακή ούτως ή άλλως», αναγράφεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

Το χρονικό της καταδίκης του Νικολά Σαρκοζί

Ο Νικολά Σαρκοζί, καταδικάστηκε την Πέμπτη σε φυλάκιση 5 χρόνων, πρόστιμο 100.000 ευρώ και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς κρίθηκε ένοχος για συμμετοχή σε εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 με χρήματα από την κυβέρνηση του Λίβυου ηγέτη, Μουαμάρ Καντάφι.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλία αθωώθηκε για κατάχρηση δημοσίου χρήματος και παθητική δωροδοκία, καθώς το δικαστήριο δεν μπόρεσε να αποδείξει πως τα χρήματα από τη Λιβύη κατευθύνθηκαν προς την προεκλογική καμπάνια του, που τότε βρισκόταν τότε σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, σε αντάλλαγμα ο Σαρκοζί υποσχέθηκε να συμβάλει στη βελτίωση της διεθνούς εικόνας του Καντάφι, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν δακτυλοδεικτούμενος στη Δύση.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής φυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί, ακούστηκαν κραυγές έκπληξης από το ακροατήριο που παρακολουθούσε τη δίκη. Ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε πως θα μπει στη φυλακή έχοντας ψηλά το κεφάλι.

Στο εδώλιο βρέθηκαν και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως οι πρώην υπουργοί Εσωτερικών Κλοντ Γκεάν και Μπρις Ορτεφέ, με τον πρώτο να κρίνεται ένοχος για διαφθορά και τον δεύτερο για συμμετοχή σε εγκληματική συνωμοσία.

Η σύζυγος του Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι, αντιμετωπίζει ξεχωριστές κατηγορίες για απόκρυψη στοιχείων που σχετίζονται με την υπόθεση και για συνέργεια σε απάτη, τις οποίες αρνείται κατηγορηματικά.

Η ένταση της Κάρλα Μπρούνι φάνηκε και από το ότι βγαίνοντας από το δικαστήριο πήρε το κάλυμμα του μικροφώνου που κράταγε δημοσιογράφος και το πέταξε στο πάτωμα.

Το βίντεο έγινε viral μέσα σε μια στιγμή.

1 / 3