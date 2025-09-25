Καταδίκη Σαρκοζί: Ενοχλημένη η Κάρλα Μπρούνι με την απόφαση του δικαστηρίου – Πέταξε το κάλυμμα μικροφώνου ερευνητικού μέσου

Ενοχλημένη εμφανίστηκε η σύζυγος του Νικολά Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι με την απόφαση του δικαστηρίου, που τον καταδίκασε σε 5 χρόνια φυλάκισης για διαφθορά.

Βγαίνοντας από το δικαστήριο ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε ότι θα παλέψει για να αποδείξει την αθωότητα του. «Θα κοιμηθώ στη φυλακή με το κεφάλι ψηλά. Η σημερινή απόφαση είναι πολύ σοβαρή για το Κράτος Δικαίου στη Γαλλία. Περισσότερα από δέκα χρόνια έρευνας, εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για να βρεθεί λιβυκό χρήμα που το ποινικό δικαστήριο είπε ότι δεν μπόρεσε να εντοπίσει στην προεκλογική μου εκστρατεία. Δεν έχω διάθεση για εκδίκηση, αλλά θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου πνοή για να αποδείξω ότι είμαι αθώος», είπε χαρακτηριστικά ο Νικολά Σαρκοζί.

Carla Bruni retire la bonnette du micro de Mediapart avant de la jeter au sol à l’issue de la prise de parole de Nicolas Sarkozy, condamné à 5 ans de prison avec mandat de dépôt à effet différé. pic.twitter.com/xiv3XXMSTT — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) September 25, 2025

Η Κάρλα Μπρούνι στεκόταν δίπλα του χαμογελαστή. Όταν τέλειώσε τις δηλώσεις του, πλησίασε το μικρόφωνο του ερευνητικού μέσου «Mediapart», που αποκάλυψε το σκάνδαλο το 2011, τράβηξε το κάλυμμα του μικροφώνου και το πέταξε κάτω επιδεικτικά.

Το σούπερμοντελ σε ανάρτηση που έκανε έπειτα στο instagram, έγραψε «Η αγάπη είναι η απάντηση» «το μίσος δεν θα επικρατήσει».

