Σοκ στη Γαλλία με την καταδίκη Σαρκοζί: Ο πρώτος πρώην πρόεδρος που θα οδηγηθεί στη φυλακή, ακόμη και αν κάνει έφεση

Πίσω από τα κάγκελα θα βρεθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, καθώς η γαλλική δικαιοσύνη του επέβαλε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και πρόστιμο 100.000 ευρώ για την υπόθεση Καντάφι, δηλαδή τη φερόμενη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007 για την προεδρία της Γαλλίας, από το καθεστώς του Λίβυου ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι.

Σύμφωνα με το γαλλικό Δίκαιο, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα οδηγηθεί στη φυλακή, ανεξάρτητα από το εάν ασκήσει έφεση στην απόφαση, ενώ γαλλικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για μια ιστορική απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης, που στέλνει στη φυλακή έναν πρώην πρόεδρο. Η εφημερίδα Le Monde εξηγεί πως ο Σαρκοζί θα κληθεί από την εισαγγελία εντός ενός μήνα, για να ενημερωθεί για την ημερομηνία φυλάκισής του.

Αν και το μέτρο της αναστολής άμεσης εκτέλεσης της απόφασης που συνόδευε τη γνωστοποίηση της ποινής είχε δημιουργήσει αρχικά την εντύπωση πως ο πρώην πρόεδρος θα απέφευγε τον εγκλεισμό, η ερμηνεία της απόφασης ήταν διαφορετική.

Ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που θα φυλακιστεί

Ο Νικολά Σαρκοζί θα περάσει πέντε χρόνια στη φυλακή. Έτσι, θα γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που θα εκτίσει ποινή κάθειρξης.

Η υπόθεση για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι, που απασχόλησε για χρόνια τη γαλλική πολιτική και κοινωνική ζωή, έληξε σήμερα με το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού να κρίνει ένοχο τον πρώην πρόεδρο για εγκληματική συνωμοσία από το 2005 ως το 2007 και να τον καταδικάζει σε πέντε χρόνια κάθειρξης.

Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Το δικαστήριο, ωστόσο, τον αθώωσε από άλλες κατηγορίες διαφθοράς όπως αυτή της υπεξαίρεσης λιβυκών δημόσιων κεφαλαίων, της παθητικής δωροδοκίας και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.

Ωστόσο, μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, ο πρώην πρόεδρος (2007 έως το 2012) που κρίθηκε ένοχος για «εγκληματική συνωμοσία», δεν θα αποφύγει τη φυλακή.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης ανάγνωσης μιας απόφασης 400 σελίδων, η πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού, Ναταλί Γκαβαρίνο, εξήγησε ότι ο Σαρκοζί κρίνεται ένοχος για εγκληματική συνωμοσία επειδή «επέτρεψε στους στενούς συνεργάτες και τους πολιτικούς υποστηρικτές του, επί των οποίων είχε εξουσία», να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «να λάβουν ή να επιχειρήσουν να λάβουν οικονομική υποστήριξη στη Λιβύη με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης» για την προεκλογική του εκστρατεία του 2007.

Καταδικασμένος οριστικά σε φυλάκιση ενός έτους για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής στην υπόθεση των λεγόμενων «παρακολουθήσεων», ο Σαρκοζί είχε ήδη αναγκαστεί να φοράει ηλεκτρονικό βραχιολάκι από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, μια τιμωρία από τότε άνευ προηγουμένου στη Γαλλία για πρώην αρχηγό κράτους.

Η πρώτη αντίδραση Σαρκοζί: Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους – Σήμερα ταπείνωσαν τη Γαλλία

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο Σαρκοζί τόνισε πως: «Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για να αποδείξω την αθωότητά μου».

«Αυτό που συνέβη σήμερα, στην αίθουσα του ποινικού δικαστηρίου, είναι εξαιρετικά σοβαρό για το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη που μπορεί να έχει κανείς στη δικαιοσύνη», επισήμανε.

«Πάνω από 10 χρόνια έρευνας, εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για να βρεθεί η λιβυκή χρηματοδότηση, την οποία το ποινικό δικαστήριο έκρινε ότι δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί στην εκστρατεία μου», πρόσθεσε.

«Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά», σημείωσε.«Αυτοί που με μισούν τόσο πολύ, νομίζουν ότι μπορούν να με ταπεινώσουν. Αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η Γαλλία, η εικόνα της Γαλλίας».

Επίσης, ανακοίνωσε πως θα ασκήσει έφεση.

Οι δίκες του Σαρκοζί και η γαλλική πολιτική σκηνή

Η καταδίκη του Σαρκοζί έχει και πολιτικό αντίκτυπο, καθώς ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας εξακολουθεί να έχει σημαντική επιρροή στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Μάλιστα πρόσφατα συναντήθηκε με τον νέο πρωθυπουργό – και άλλοτε προστατευόμενό του – Σεμπαστιέν Λεκορνί.

Από τότε που έφυγε από την προεδρία, ο Σαρκοζί αντιμετωπίζει μια σειρά δικών. Πέρυσι, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη του για διαφθορά και διαπλοκή, επιβάλλοντάς του να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι για έναν χρόνο – κάτι επίσης πρωτοφανές για πρώην Γάλλο πρόεδρο. Το μέτρο έχει πλέον αρθεί, όμως η νέα δικαστική εξέλιξη με τη φυλάκισή του είναι απείρως σοβαρότερη και ταπεινωτική για τον Γάλλο πολιτικό.

Σημειώνεται πως το 2024, το εφετείο επιβεβαίωσε και την καταδίκη του για παράνομη χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας και το 2012. Η υπόθεση έχει οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο αναμένεται να εκδώσει την οριστική απόφαση τον επόμενο μήνα.

Η ανάρτηση της Λεπέν για την καταδίκη Σαρκοζί

Με ανάρτησή της η Μαρίν Λε Πεν εξέφρασε την ανησυχία της για την καταδίκη του Σαρκοζί, γράφοντας: «Πέρα από το πρόσωπο του πρώην προέδρου, η άρνηση στην έφεση μέσω της γενίκευσης της προσωρινής εκτέλεσης της ποινής, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τις αρχές του Δικαίου μας για πρωτίστως για το τεκμήριο της αθωότητας».

Η δικαστική απόφαση για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας

Tο Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε σήμερα ένοχο για σύσταση συμμορίας από το 2005 ως το 2007 τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί και τον καταδικασε σε πέντε χρόνια φυλάκισης.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον Νικολά Σαρκοζί πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας

Η απόφαση αφορά το αν και κατά πόσον ο πρώην πρόεδρος έλαβε χρηματικά ποσά από το τότε καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2007.

Το δικαστήριο απάλλαξε τον Νικολά Σαρκοζί από τις κατηγορίες της κατάχρησης δημοσίων χρημάτων και της δωροληψίας κρίνοντας πως δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπήρξε χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από την Λιβυη.

Ένοχοι κρίθηκαν επίσης οι Μπρις Ορτφέ και Κλοντ Γκεάν, δύο στενοί συνεργάτες του πρώην προέδρου.

Ειδικότερα ο πρόεδρος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού εξήγησε ότι ο Σαρκοζί, 70 ετών σήμερα, «επέτρεψε» στους στενούς συνεργάτες του να ζητήσουν από τις λιβυκές αρχές «οικονομική υποστήριξη» με σκοπό την χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2007. Ανέφερε όμως εκ παραλλήλου ότι αυτή η οικονομική υποστήριξη δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να δηλώσει ότι αποκλείεται να συνέβη.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας είχε ζητήσει στα τέλη Μαρτίου επταετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο, κατηγορώντας τον ότι είχε συνάψει μια «Φαουστική συμφωνία διαφθοράς με έναν από τους πιο ανυπόληπτους δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) ευνόησε, έναντι δωροδοκιών, την επιστροφή της Λιβύης στη διεθνή σκηνή και δεσμεύτηκε να απαλλάξει τον κουνιάδο του Καντάφι, τον Αμπντάλα Σενούσι, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον ρόλο του στην επίθεση κατά αεροσκάφους που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 170 ανθρώπους το 1989.

Ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος δηλώνει αθώος, είχε καταγγείλει την «υπερβολική έκταση της αιτούμενης ποινής», η οποία, όπως είπε, είχε ως στόχο «να καλύψει την αδυναμία των κατηγοριών». «Δεν υπάρχουν “καμία απόδειξη”, “τίποτα”, “ούτε ένα λιβυκό σεντ”, “ούτε η αρχή οποιασδήποτε χρηματοδότησης», είχε δηλώσει ο Σαρκοζί.

