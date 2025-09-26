Δασμούς στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα νέους δασμούς στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων.

Από την 1η Οκτωβρίου, «θα επιβάλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν η εταιρεία κατασκευάζει φαρμακευτικό εργοστάσιο στην Αμερική», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε άλλη ανάρτηση, ανακοίνωσε δασμούς 25% «σε όλα τα βαρέα φορτηγά που κατασκευάζονται σε άλλα μέρη του κόσμου». Εξήγησε πως αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην υποστήριξη εγχώριων κατασκευαστών, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, κ.α.

Την άνοιξη, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει εάν οι εισαγωγές φορτηγών από το εξωτερικό συνιστούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο Aμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την επιβολή δασμών σε διάφορα είδη επίπλων. Όπως έγραψε στο Truth Social, θα επιβληθεί δασμός 50% στα εισαγόμενα «ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και συναφή προϊόντα» και δασμός 30% στις εισαγωγές «ταπετσαρισμένων επίπλων».

Οι νέοι δασμοί έρχονται στο πλαίσιο της επέκτασης των δασμολογικών πολιτικών του Τραμπ, οι οποίες έχουν στοχεύσει τόσο τους παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους όσο και συγκεκριμένους κλάδους.

Οι σαρωτικοί νέοι δασμοί του Τραμπ σε περισσότερες από 90 χώρες τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές Αυγούστου, στο πλαίσιο των πολιτικών του που αποσκοπούν στην ενίσχυση των θέσεων εργασίας και της μεταποίησης στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων πολιτικών στόχων.

Νωρίτερα φέτος, το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ προέτρεψε τον Λευκό Οίκο να μην επιβάλει νέους δασμούς, υποστηρίζοντας ότι πολλά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή φορτηγών προέρχονται «συντριπτικά» από χώρες όπως το Μεξικό, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Φινλανδία και η Ιαπωνία.

Ο οργανισμός πρόσθεσε ότι αυτές οι χώρες είναι «σύμμαχοι ή στενοί εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

