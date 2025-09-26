search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 08:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 06:43

Δασμούς στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων ανακοίνωσε ο Τραμπ

26.09.2025 06:43
trump diatagma

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα νέους δασμούς στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων.

Από την 1η Οκτωβρίου, «θα επιβάλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν η εταιρεία κατασκευάζει φαρμακευτικό εργοστάσιο στην Αμερική», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε άλλη ανάρτηση, ανακοίνωσε δασμούς 25% «σε όλα τα βαρέα φορτηγά που κατασκευάζονται σε άλλα μέρη του κόσμου». Εξήγησε πως αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην υποστήριξη εγχώριων κατασκευαστών, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, κ.α.

Την άνοιξη, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει εάν οι εισαγωγές φορτηγών από το εξωτερικό συνιστούσαν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο Aμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την επιβολή δασμών σε διάφορα είδη επίπλων. Όπως έγραψε στο Truth Social, θα επιβληθεί δασμός 50% στα εισαγόμενα «ντουλάπια κουζίνας, έπιπλα μπάνιου και συναφή προϊόντα» και δασμός 30% στις εισαγωγές «ταπετσαρισμένων επίπλων».

Οι νέοι δασμοί έρχονται στο πλαίσιο της επέκτασης των δασμολογικών πολιτικών του Τραμπ, οι οποίες έχουν στοχεύσει τόσο τους παγκόσμιους εμπορικούς εταίρους όσο και συγκεκριμένους κλάδους.

Οι σαρωτικοί νέοι δασμοί του Τραμπ σε περισσότερες από 90 χώρες τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές Αυγούστου, στο πλαίσιο των πολιτικών του που αποσκοπούν στην ενίσχυση των θέσεων εργασίας και της μεταποίησης στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων πολιτικών στόχων.

Νωρίτερα φέτος, το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ προέτρεψε τον Λευκό Οίκο να μην επιβάλει νέους δασμούς, υποστηρίζοντας ότι πολλά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή φορτηγών προέρχονται «συντριπτικά» από χώρες όπως το Μεξικό, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Φινλανδία και η Ιαπωνία.

Ο οργανισμός πρόσθεσε ότι αυτές οι χώρες είναι «σύμμαχοι ή στενοί εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Τόνι Μπλερ στην… ηγεσία της μεταβατικής αρχής της Γάζας προωθεί η Ουάσινγκτον

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία: Έχουμε κοινή κατανόηση με Γκίλφοϊλ να βάλουμε τέλος στα προβλήματα με Ελλάδα και Κύπρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seira-new
MEDIA

«Να με λες μαμά»: Συγκλόνισε η σειρά στην πρεμιέρα της – Η συγκινητική αφιέρωση στο φινάλε για την Ηρώ Καριοφύλλη

olth
BUSINESS

Ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και καθαρών κερδών καταγράφει ο ΟΛΘ με στρατηγικές επενδύσεις και αναβάθμιση υποδομών

farantouris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρφιά» Φαραντούρη για τη Νέα Υόρκη: «Εξευτελισμός» η ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, «πρόκληση» η συνάντηση με αλ Σαράα

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Κατάρριψη drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μικολάιφ – Νέα έκκληση ΔΟΑΕ για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Untitled design
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικολά Σαρκοζί «πίσω από τα κάγκελα»: Το εξώφυλλο της Liberation σχολιάζει την καταδίκη του πρώην προέδρου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

the-voice-new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 08:31
seira-new
MEDIA

«Να με λες μαμά»: Συγκλόνισε η σειρά στην πρεμιέρα της – Η συγκινητική αφιέρωση στο φινάλε για την Ηρώ Καριοφύλλη

olth
BUSINESS

Ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και καθαρών κερδών καταγράφει ο ΟΛΘ με στρατηγικές επενδύσεις και αναβάθμιση υποδομών

farantouris
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρφιά» Φαραντούρη για τη Νέα Υόρκη: «Εξευτελισμός» η ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, «πρόκληση» η συνάντηση με αλ Σαράα

1 / 3