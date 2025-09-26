La Sante: Η φυλακή όπου αναμένεται να οδηγηθεί ο Σαρκοζί – Η VIP πτέρυγα, το τηλέφωνο, τα γεύματα και η… πληρωμένη τηλεόραση

Μετά το αρχικό σοκ που προκάλεσε η καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί, το ερώτημα που ακολουθεί είναι σε ποια φυλακή θα εκτίσει την ποινή του.

Μέχρι τώρα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις γαλλικές αρχές, αλλά αξιόπιστες πηγές λένε ότι πιθανή τοποθεσία κράτησης θα μπορούσε να είναι η φυλακή La Santé στο Παρίσι, μια ιστορική φυλακή που κάποτε φιλοξένησε τον Κάρλος το Τσακάλι και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα.

«Είναι η φυλακή που είναι καλύτερα εξοπλισμένη να υποδεχτεί ένα προφίλ σαν το δικό του», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ένωσης σωφρονιστικών υπαλλήλων, Γουίλφριντ Φονκ, όπως αναφέρει το Reuters.

Είπε ότι η La Santé διαθέτει μια πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP διαμερίσματα», όπου έχουν φυλακιστεί κατά το παρελθόν επιφανή πολιτικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην συνεργάτη του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν, ο οποίος ήταν μεταξύ αυτών που καταδικάστηκαν την Πέμπτη.

Η πτέρυγα VIP

Οι κρατούμενοι στην πτέρυγα VIP κρατούνται σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τα συνήθη τρίκλινα, και παραμένουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας.



H La Santé ανακαινίστηκε πρόσφατα και γι’ αυτό έχει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές.

Από την ανακαίνιση και μετά, είπε, όλα τα κελιά διαθέτουν δικό τους ντους.

Ο Σαρκοζί θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να πληρώνει 14 ευρώ τον μήνα για το προνόμιο αυτό.

Το κελί περιλαμβάνει επίσης σταθερό τηλέφωνο.

Tα γεύματα θα του παραδίδονται, αν και η φυλακή επιτρέπει στους κρατούμενους να αγοράζουν προϊόντα για να προετοιμάζουν μόνοι τους το φαγητό στα κελιά τους.

Η εμπειρία της φυλακής ίσως είναι δύσκολη για τον Σαρκοζί, έναν πρώην πρόεδρο με αυστηρή στάση κατά του εγκλήματος, που κάποτε αποκάλεσε «καθάρματα» τους νεαρούς ταραχοποιούς των προαστίων, απειλώντας να τους «καθαρίσει» με εκτοξευτήρες νερού υψηλής πίεσης.

Όπως πολλές φυλακές στη Γαλλία, η La Santé είναι υπερπλήρης.

Τον Αύγουστο είχε 1.243 κρατούμενους, ενώ έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί 657, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η αστυνομία λέει ότι οι κρατούμενοι διευθύνουν τις ναρκοεπιχειρήσεις τους μέσω λαθραίων κινητών τηλεφώνων, τα οποία χρησιμοποιούν επίσης για να διατάζουν επιθέσεις εναντίον αντιπάλων.

Μπορούν ακόμα και να παραγγείλουν κεμπάπ ή σούσι, τα οποία τους παραδίδονται στα κελιά μέσω drone, σύμφωνα με βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και αναφορές σωφρονιστικών υπαλλήλων.

Νωρίτερα φέτος σημειώθηκε μια σειρά επιθέσεων σε φυλακές σε όλη τη χώρα.

Οι αρχές ισχυρίζονται ότι οργανώθηκαν από μέλη μιας ομάδας στο Telegram με την ονομασία «Δικαιώματα Κρατουμένων Γαλλίας», η οποία επιδίωκε να αναδείξει τις άθλιες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι στη Γαλλία.

