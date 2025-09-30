Η Κινέζα που καταδικάστηκε για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στον κόσμο – Πάνω από 5,8 δισ. ευρώ

Μια Κινέζα υπήκοος καταδικάστηκε μετά από διεθνή έρευνα για απάτη, η οποία οδήγησε σε αυτό που πιστεύεται πως είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία στη Βρετανία δήλωσε ότι κατέσχεσε 61.000 bitcoin αξίας άνω των 5,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με βάση τις τρέχουσες τιμές.

Η Zhimin Qian, γνωστή και ως Yadi Zhang, δήλωσε ένοχη τη Δευτέρα στο Ποινικό Δικαστήριο Southwark για την παράνομη απόκτηση και κατοχή των κρυπτονομισμάτων.

Όπως αναφέρει το BBC, μεταξύ 2014 και 2017, καθοδήγησε μια μεγάλης κλίμακας απάτη στην Κίνα, εξαπατώντας περισσότερα από 128.000 θύματα και αποθηκεύοντας τα κλεμμένα κεφάλαια σε bitcoin, σύμφωνα με δήλωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Προηγήθηκε επταετής έρευνα για ένα παγκόσμιο δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ξεκίνησε μετά από πληροφορία για μεταφορά εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων.

Η Qian διέφευγε της δικαιοσύνης για πέντε χρόνια μέχρι τη σύλληψή της.

Διέφυγε από την Κίνα χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου προσπάθησε να ξεπλύνει τα κλεμμένα χρήματα αγοράζοντας ακίνητα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ορισμένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η βρετανική κυβέρνηση ενδέχεται να προσπαθήσει να κρατήσει τα κατασχεμένα κεφάλαια.

Η «θεά του πλούτου»

Η Qian είχε τη βοήθεια μιας εργαζόμενης σε κινεζικό takeaway, της Jian Wen, η οποία καταδικάστηκε πέρσι σε έξι χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση για τον ρόλο της στην εγκληματική επιχείρηση.

Η 44χρονη Wen ξέπλυνε τα έσοδα της απάτης και μετακόμισε από το να ζει πάνω από ένα εστιατόριο σε μια πολυτελή ενοικιαζόμενη κατοικία εκατομμυρίων ευρώ στο βόρειο Λονδίνο.

Αγόρασε επίσης δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας άνω των 580.000 ευρώ.

Η αστυνομία δήλωσε ότι κατέσχεσε bitcoin αξίας άνω των 350 εκατομμυρίων ευρώ από τη Wen.

Το κινεζικό μέσο Lifeweek ανέφερε το 2024 ότι οι επενδυτές, κυρίως ηλικίας 50 έως 75 ετών, είχαν επενδύσει “από εκατοντάδες χιλιάδες έως δεκάδες εκατομμύρια” γουάν σε επενδύσεις που προωθούσε η Qian.

Ορισμένα από τα θύματα – ανάμεσά τους επιχειρηματίες, τραπεζικοί υπάλληλοι και μέλη της δικαστικής εξουσίας – φέρεται να πείστηκαν να επενδύσουν μέσω φίλων και συγγενών.

Οι επενδυτές φέρεται να γνώριζαν ελάχιστα για την Qian, η οποία περιγραφόταν ως “η θεά του πλούτου”.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για την καταδίκη χρειάστηκε συνεργασία της βρετανικής αστυνομίας με τις κινεζικές διωκτικές αρχές.

Η Qian παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της ποινής της, η οποία θα επιβληθεί μετά τη δίκη άλλων ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Καρπούζι: Το σύμβολο του παλαιστινιακού αγώνα (photos/video)

«Τρικλοποδιά» Νετανιάχου σε Τραμπ: Δεν αποδέχομαι παλαιστινιακό κράτος – Ο στρατός θα παραμείνει στη Γάζα

Οι ακροδεξιοί στο Ισραήλ βλέπουν διπλωματική αποτυχία στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Ελπίζουν να την απορρίψει η… Χαμάς