Οι ακροδεξιοί στο Ισραήλ βλέπουν διπλωματική αποτυχία στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Ελπίζουν να την απορρίψει η… Χαμάς

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου μπορεί να συμφώνησε στο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όμως η ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησής του δεν το βλέπει έτσι.

Ακροδεξιός υπουργός της κυβέρνησης, ο Μπεζαλέλ Σμότριχ, χαρακτήρισε το σχέδιο Τραμπ ως «μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία» για το Ισραήλ.

Οι ακροδεξιοί θέλουν να πάνε μέχρι τέλους στον πόλεμο με την Χαμάς και να έχει το Ισραήλ υπό τον έλεγχό του τη Γάζα, κάτι που εκτιμούν ότι με αυτό το σχέδιο, η χώρα τους βγαίνει χαμένη…

Απαριθμώντας ένα προς ένα τα 20 σημεία του σχεδίου Τραμπ, ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ το χαρακτήρισε «αχώνευτο, ξεπερασμένο μίγμα».

Είναι «μια επιστροφή στην αντίληψη του Όσλο (του 1993 με το οποίο ξεκίνησε μια ισραηλινοπαλαιστινιακή διαδικασία που σήμερα πνέει τα λοίσθια), μια ιστορική αποτυχία της πιο θεμιτής ευκαιρίας στον κόσμο για να απελευθερωθούμε επιτέλους από τις αλυσίδες του Όσλο, μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία», προσθέτει στο Χ.

Το σχέδιο αυτό, στο οποίο ο Νετανιάχου προσέφερε χθες, Δευτέρα, την υποστήριξή του στην Ουάσινγκτον είναι «τύφλωση και αμνησία απέναντι στα διδάγματα της 7ης Οκτωβρίου» 2023, προσθέτει. Πλέον η μόνη ελπίδα των ακροδεξιών είναι να απορριφθεί το σχέδιο από την ίδια τη Χαμάς, για να συνεχίσουν τον όλεθρο στη Γάζα…

Διαβάστε επίσης:

Ανάλυση CNN: Τι πρέπει να καταλάβει ο Τραμπ για να πετύχει την ειρήνευση στη Γάζα

Οι ΗΠΑ είναι ένα 24ωρο μακριά από ένα ομοσπονδιακό shutdown – Ποιες θα είναι οι συνέπειες στην οικονομία

Μαρίσσα Λεμού: Σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου η επίσημη αιτία θανάτου – Πέθανε λίγες ώρες μετά το εξιτήριο