search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 12:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 11:34

Οι ακροδεξιοί στο Ισραήλ βλέπουν διπλωματική αποτυχία στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Ελπίζουν να την απορρίψει η… Χαμάς

30.09.2025 11:34
Smotrich

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου μπορεί να συμφώνησε στο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όμως η ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησής του δεν το βλέπει έτσι.

Ακροδεξιός υπουργός της κυβέρνησης, ο Μπεζαλέλ Σμότριχ, χαρακτήρισε το σχέδιο Τραμπ ως «μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία» για το Ισραήλ.

Οι ακροδεξιοί θέλουν να πάνε μέχρι τέλους στον πόλεμο με την Χαμάς και να έχει το Ισραήλ υπό τον έλεγχό του τη Γάζα, κάτι που εκτιμούν ότι με αυτό το σχέδιο, η χώρα τους βγαίνει χαμένη…
Απαριθμώντας ένα προς ένα τα 20 σημεία του σχεδίου Τραμπ, ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ το χαρακτήρισε «αχώνευτο, ξεπερασμένο μίγμα».

Είναι «μια επιστροφή στην αντίληψη του Όσλο (του 1993 με το οποίο ξεκίνησε μια ισραηλινοπαλαιστινιακή διαδικασία που σήμερα πνέει τα λοίσθια), μια ιστορική αποτυχία της πιο θεμιτής ευκαιρίας στον κόσμο για να απελευθερωθούμε επιτέλους από τις αλυσίδες του Όσλο, μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία», προσθέτει στο Χ.

Το σχέδιο αυτό, στο οποίο ο Νετανιάχου προσέφερε χθες, Δευτέρα, την υποστήριξή του στην Ουάσινγκτον είναι «τύφλωση και αμνησία απέναντι στα διδάγματα της 7ης Οκτωβρίου» 2023, προσθέτει. Πλέον η μόνη ελπίδα των ακροδεξιών είναι να απορριφθεί το σχέδιο από την ίδια τη Χαμάς, για να συνεχίσουν τον όλεθρο στη Γάζα…

Διαβάστε επίσης:

Ανάλυση CNN: Τι πρέπει να καταλάβει ο Τραμπ για να πετύχει την ειρήνευση στη Γάζα

Οι ΗΠΑ είναι ένα 24ωρο μακριά από ένα ομοσπονδιακό shutdown – Ποιες θα είναι οι συνέπειες στην οικονομία

Μαρίσσα Λεμού: Σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου η επίσημη αιτία θανάτου – Πέθανε λίγες ώρες μετά το εξιτήριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
affidea_neuracare_new
BUSINESS

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

grigoris-koutsogiannis
BUSINESS

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης

lymperis-OKAA
ADVERTORIAL

Το Υπερταμείο/Growthfund ορίζει νέα Διοίκηση και νέα Μέλη ΔΣ στον ΟΚΑΑ

Untitled design (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: «Μάχη για την αλήθεια, από τα Τέμπη μέχρι την εξωτερική πολιτική»

simpsons_3009_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

The Simpsons: Η διάσημη οικογένεια επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από δύο δεκαετίες (photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

gerapetritis sarakis – tsipras 33- new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός (για) Γεραπετρίτη, ο Σαράκης και τα μυστήρια της Novartis, το δίκοπο μαχαίρι με το βιβλίο Τσίπρα και τα κυβερνητικά λάθη με τα Τέμπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 12:27
affidea_neuracare_new
BUSINESS

Affidea: Σε λειτουργία το 1ο Κέντρο Αριστείας στη Νευρολογία, neuraCare – Συνεργασία με GE HealthCare

grigoris-koutsogiannis
BUSINESS

EFA GROUP: Nέα ηγεσία για την επόμενη φάση στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης

lymperis-OKAA
ADVERTORIAL

Το Υπερταμείο/Growthfund ορίζει νέα Διοίκηση και νέα Μέλη ΔΣ στον ΟΚΑΑ

1 / 3