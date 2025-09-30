Μαρίσσα Λεμού: Σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου η επίσημη αιτία θανάτου – Πέθανε λίγες ώρες μετά το εξιτήριο

Σήψη μετά από τσίμπημα εντόμου είναι η επίσημη αιτία θανάτου της Μαρίσσας Λεμού, που βρέθηκε νεκρή στις 11 Σεπτεμβρίου, στο Λονδίνο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Την άτυχη 30χρονη βρήκε νεκρή η οικονόμος της.

«Η προσωρινή διάγνωση είναι σήψη που προκλήθηκε από τσίμπημα εντόμου, με υποκείμενη ευπάθεια λόγω των επιπτώσεων της χημειοθεραπείας και της HLH» είναι σύμφωνα με την Daily Mail το συμπέρασμα του ιατροδικαστή.

Σημειώνεται ότι η Μαρίσσα Λεμού είχε περάσει καρκίνο του μαστού, ενώ το 2023 είχε διαγνωστεί με μια σπάνια ασθένεια που ονομάζεται αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση (HLH).

H οικογένεια Λεμού εξακολουθεί να απαιτεί απαντήσεις, ως προς το ποιο έντομο ήταν αυτό που τσίμπησε τη Μαρίσσα, πότε και πού συνέβη αυτό και γιατί της δόθηκε εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Λονδίνου (UCLH).

«Είμαστε όλοι εντελώς συντετριμμένοι και καταρρακωμένοι, δεν υπάρχουν λόγια. Χάσαμε την όμορφη Μαρίσσα μας, ο πόνος είναι αβάσταχτος. Είναι ζωτικής σημασίας να φτάσουμε στο βάθος του θέματος. Δεν γνώριζαν ότι ένα άτομο με τόσο ευάλωτο ιατρικό ιστορικό μπορεί να προσβληθεί αμέσως από σήψη; Η σήψη εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και μπορεί να σε σκοτώσει σε λίγες ώρες αν δεν αντιμετωπιστεί αμέσως» δήλωσε συγγενής της οικογένειας.

Σύμφωνα με την οικογένειά της, η Μαρίσσα διαγνώστηκε με «τοξική επίδραση δηλητηρίου» στο UCLH πριν της δοθεί εξιτήριο και ότι τα επίπεδα οξυγόνου και η αρτηριακή της πίεση ήταν ανησυχητικά χαμηλά.

«Είχαν τη διάγνωση και την έστειλαν σπίτι. Μια νεαρή κοπέλα έχασε τη ζωή της λίγες ώρες μετά την έξοδο της από το νοσοκομείο, όπου είχε σταλεί επειγόντως για να την περιθάλψουν και να την παρακολουθήσουν» τόνισε ο ίδιος συγγενής.

Σύμφωνα με τη μητέρα της 30χρονης, είχε εξεταστεί μόνο από νοσοκόμες και όχι από γιατρούς.

Η μητέρα της, Μπέσσυ, και ο πατέρας της, μεγιστάνας της ναυτιλίας, Διαμαντής, έχουν προσλάβει δικηγόρους για να μηνύσουν το UCLH για αστική ιατρική αμέλεια,.

Η οικογένεια -από τις μεγαλύτερες δυναστείες στην ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία- δεν έχει καταφέρει να κηδέψει την 30χρονη, καθώς η νεκροψία χρειάστηκε περισσότερες από δύο εβδομάδες.

Η Mail αναφέρει ότι η σορός της θα επιστραφεί σήμερα στην οικογένειά της, ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν κηδείες στο Λονδίνο και στην Αθήνα, προτού ταφεί σε οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.

