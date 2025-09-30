Κίνα: Γυναίκα έμεινε για 54 ώρες μέσα σε βαθύ πηγάδι με φίδια και κατάφερε να επιβιώσει

Μια γυναίκα από την Κίνα, επέζησε ως εκ θαύματος σε ένα εγκαταλελειμμένο πηγάδι, όπου είχε την ατυχία να πέσει στη διάρκεια πεζοπορίας. Γατζώθηκε στα τοιχώματά του για 54 ώρες, παλεύοντας με την εξάντληση, τα τσιμπήματα κουνουπιών, ακόμη και το δάγκωμα από νερόφιδο.

Το περιστατικό συνέβη στις 13 Σεπτεμβρίου, όταν η 48χρονη γυναίκα, με το επώνυμο Chen, έκανε πεζοπορία σε ένα δάσος στην πόλη Quanzhou, στην επαρχία Fujian, στη νοτιοανατολική Κίνα, έπεσε σε ένα βαθύ πηγάδι, που ήταν καλυμμένο με χόρτα και κλαδιά.

Η οικογένειά της ανακάλυψε γρήγορα την εξαφάνισή της και, αφού μια αρχική αναζήτηση απέτυχε, δήλωσαν την εξαφάνισή της στις 14 Σεπτεμβρίου.

Το επόμενο πρωί, ο γιος της επικοινώνησε με διασώστες για βοήθεια.

Μια ομάδα δέκα διασωστών, εξοπλισμένη με ένα drone, ξεκίνησε να ψάχνει μέχρι που, γύρω στις 1:45 μ.μ., άκουσαν μια αχνή κραυγή που ζητούσε βοήθεια.

Ακολουθώντας τον ήχο, βρήκαν το πηγάδι, του οποίου το στόμιο σχεδόν δεν διακρινόταν από τα αγριόχορτα που το κάλυπταν.

Αφού το καθάρισαν, οι διασώστες βρήκαν την Chen βυθισμένη στο νερό, με τα χλωμά της δάχτυλα να κρατούν σφιχτά τις εσοχές στον τοίχο του πηγαδιού με όλη τους τη δύναμη.

Αργότερα αφηγήθηκε ότι κατάφερε να παραμείνει στην επιφάνεια χάρη στις κολυμβητικές της ικανότητες, πιασμένη από μια προεξέχουσα πέτρα στον τοίχο, αλλά ήταν αδύνατον να σκαρφαλώσει στην επιφάνεια.

Όπως περιέγραψε την περιπέτειά της «Κατέρρευσα πολλές φορές στο κατάμαυρο σκοτάδι, γεμάτο κουνούπια και νερόφιδα. Δέχτηκα αμέτρητα τσιμπήματα κουνουπιών, και μάλιστα ένα φίδι με δάγκωσε στο χέρι μου, ευτυχώς δεν ήταν δηλητηριώδες».

Η σκέψη των δικών της ανθρώπων που θα άφηνε πίσω, της έδωσαν το κουράγιο να παλέψει για να κρατηθεί στη ζωή «Ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω πολλές φορές, αλλά μετά σκέφτηκα την 70χρονη μητέρα μου, τον 80χρονο πατέρα μου και την κόρη μου που μόλις είχε ξεκινήσει το κολέγιο. Αν τους άφηνα πίσω, τι θα τους συνέβαινε;» ανέφερε.

Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο της πόλης Jinjiang και στη συνέχεια στο Πρώτο νοσοκομείο Quanzhou για θεραπεία.

Οι γιατροί διέγνωσαν δύο σπασμένα πλευρά και μερικώς καταρρεύσαντα πνεύμονα, καθώς και σοβαρές τομές και πληγές στα χέρια της από το κράτημα στον τοίχο. Η κατάστασή της είναι σταθερή και αναμένεται να αναρρώσει μετά από κάποιες ημέρες παρακολούθησης.

