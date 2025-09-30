search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 11:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 09:44

Κίνα: Γυναίκα έμεινε για 54 ώρες μέσα σε βαθύ πηγάδι με φίδια και κατάφερε να επιβιώσει

30.09.2025 09:44
vhina new

Μια γυναίκα από την Κίνα, επέζησε ως εκ θαύματος σε ένα εγκαταλελειμμένο πηγάδι, όπου είχε την ατυχία να πέσει στη διάρκεια πεζοπορίας. Γατζώθηκε στα τοιχώματά του για 54 ώρες, παλεύοντας με την εξάντληση, τα τσιμπήματα κουνουπιών, ακόμη και το δάγκωμα από νερόφιδο.

Το περιστατικό συνέβη στις 13 Σεπτεμβρίου, όταν η 48χρονη γυναίκα, με το επώνυμο Chen, έκανε πεζοπορία σε ένα δάσος στην πόλη Quanzhou, στην επαρχία Fujian, στη νοτιοανατολική Κίνα, έπεσε σε ένα βαθύ πηγάδι, που ήταν καλυμμένο με χόρτα και κλαδιά.

Η οικογένειά της ανακάλυψε γρήγορα την εξαφάνισή της και, αφού μια αρχική αναζήτηση απέτυχε, δήλωσαν την εξαφάνισή της στις 14 Σεπτεμβρίου.

Το επόμενο πρωί, ο γιος της επικοινώνησε με διασώστες για βοήθεια.

Μια ομάδα δέκα διασωστών, εξοπλισμένη με ένα drone, ξεκίνησε να ψάχνει μέχρι που, γύρω στις 1:45 μ.μ., άκουσαν μια αχνή κραυγή που ζητούσε βοήθεια.

Ακολουθώντας τον ήχο, βρήκαν το πηγάδι, του οποίου το στόμιο σχεδόν δεν διακρινόταν από τα αγριόχορτα που το κάλυπταν.

Αφού το καθάρισαν, οι διασώστες βρήκαν την Chen βυθισμένη στο νερό, με τα χλωμά της δάχτυλα να κρατούν σφιχτά τις εσοχές στον τοίχο του πηγαδιού με όλη τους τη δύναμη.

Αργότερα αφηγήθηκε ότι κατάφερε να παραμείνει στην επιφάνεια χάρη στις κολυμβητικές της ικανότητες, πιασμένη από μια προεξέχουσα πέτρα στον τοίχο, αλλά ήταν αδύνατον να σκαρφαλώσει στην επιφάνεια.

Όπως περιέγραψε την περιπέτειά της «Κατέρρευσα πολλές φορές στο κατάμαυρο σκοτάδι, γεμάτο κουνούπια και νερόφιδα. Δέχτηκα αμέτρητα τσιμπήματα κουνουπιών, και μάλιστα ένα φίδι με δάγκωσε στο χέρι μου, ευτυχώς δεν ήταν δηλητηριώδες».

Η σκέψη των δικών της ανθρώπων που θα άφηνε πίσω, της έδωσαν το κουράγιο να παλέψει για να κρατηθεί στη ζωή «Ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω πολλές φορές, αλλά μετά σκέφτηκα την 70χρονη μητέρα μου, τον 80χρονο πατέρα μου και την κόρη μου που μόλις είχε ξεκινήσει το κολέγιο. Αν τους άφηνα πίσω, τι θα τους συνέβαινε;» ανέφερε.

Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο της πόλης Jinjiang και στη συνέχεια στο Πρώτο νοσοκομείο Quanzhou για θεραπεία.

Οι γιατροί διέγνωσαν δύο σπασμένα πλευρά και μερικώς καταρρεύσαντα πνεύμονα, καθώς και σοβαρές τομές και πληγές στα χέρια της από το κράτημα στον τοίχο. Η κατάστασή της είναι σταθερή και αναμένεται να αναρρώσει μετά από κάποιες ημέρες παρακολούθησης.

Διαβάστε επίσης

Τα 20 σημεία του σχεδίου Τραμπ για το τέλος του πολέμου τη Γάζα: Όροι και προειδοποιήσεις προς τη Χαμάς – Οι διεθνείς αντιδράσεις

ΗΠΑ: Επιβολή δασμών του Τραμπ 10% στις εισαγωγές ξυλείας και 25% σε ξύλινα προϊόντα

Μήνυμα Πούτιν: Τα ρωσικά στρατεύματα επικρατούν στον «δίκαιο αγώνα» τους στην Ουκρανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
el.venizelos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμια: Παράνομη κρίθηκε η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις αύριο

tsimpima-entomou
ΥΓΕΙΑ

Τσιμπήματα εντόμων: Είναι δυνητικά θανατηφόρα;

Smotrich
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ακροδεξιοί στο Ισραήλ βλέπουν διπλωματική αποτυχία στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Ελπίζουν να την απορρίψει η… Χαμάς

Ariana-Grande-new
LIFESTYLE

Δημόσιος καβγάς της Γκράντε με τον Λευκό Οίκο – «Έγινε καλύτερη η ζωή σας με τον πρόεδρο Τραμπ;» – «Μην κλαις Αριάνα»

jay-kelly_3009_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Jay Kelly»: Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το νέο trailer της ταινίας, με πρωταγωνιστές τους George Clooney και Adam Sandler (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

gerapetritis sarakis – tsipras 33- new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός (για) Γεραπετρίτη, ο Σαράκης και τα μυστήρια της Novartis, το δίκοπο μαχαίρι με το βιβλίο Τσίπρα και τα κυβερνητικά λάθη με τα Τέμπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 11:43
el.venizelos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμια: Παράνομη κρίθηκε η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Κανονικά οι πτήσεις αύριο

tsimpima-entomou
ΥΓΕΙΑ

Τσιμπήματα εντόμων: Είναι δυνητικά θανατηφόρα;

Smotrich
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ακροδεξιοί στο Ισραήλ βλέπουν διπλωματική αποτυχία στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Ελπίζουν να την απορρίψει η… Χαμάς

1 / 3