Μήνυμα Πούτιν: Τα ρωσικά στρατεύματα επικρατούν στον «δίκαιο αγώνα» τους στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα ρωσικά στρατεύματα επικρατούν στον «δίκαιο αγώνα» τους στην Ουκρανία.

«Οι μαχητές οι διοικητές μας εξαπολύουν επιθέσεις, και ολόκληρη η χώρα, όλη η Ρωσία, διεξάγει αυτόν τον δίκαιο αγώνα», ανέφερε ο Πούτιν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.

«Μαζί υπερασπιζόμαστε την αγάπη μας για τη Μητέρα Πατρίδα και την ενότητα του ιστορικού μας πεπρωμένου, αγωνιζόμαστε και επικρατούμε», δήλωσε ο πρόεδρος Πούτιν.

President Vladimir Putin's Address on the Day of Reunification of the Donetsk People's Republic, Lugansk People's Republic and the Zaporozhye and Kherson regions with Russia (September 30, 2025)



💬 President of Russia Vladimir Putin: Friends, citizens of Russia,



I extend my… pic.twitter.com/e2lgBIxcru — Alex Santic (@TopofMurrayHill) September 29, 2025

Αναλυτικά το μήνυμα Πούτιν

«Σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για αυτήν την εορτή – την Ημέρα Επανένωσης των λαϊκών δημοκρατιών του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ, καθώς και των περιοχών Ζαπορόζιε και Χερσώνα με τη μεγάλη, ενωμένη χώρα μας.



Πριν από τρία χρόνια, σε δημοψηφίσματα που διεξήχθησαν στο Ντονμπάς και τη Νοβοροσία, εκατομμύρια συμπατριώτες μας επέλεξαν ελεύθερα και ανεξάρτητα το μέλλον τους. Εκπλήρωσαν ένα όνειρο που λατρεύονταν για πολλά χρόνια και πήραν μια βαρυσήμαντη, ιστορική απόφαση: να είναι με την Πατρίδα τους, με τη Ρωσία, να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, της οποίας ήταν πάντα μέρος. Μαζί, κάναμε αυτό που έπρεπε να γίνει και είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Στηρίξαμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας στην αποφασιστική και υπεύθυνη επιλογή τους.



Σήμερα, για την υπεράσπιση αυτής της επιλογής, οι στρατιώτες και οι διοικητές μας μπαίνουν στη μάχη, ενώ ολόκληρη η χώρα εργάζεται και αγωνίζεται για έναν δίκαιο σκοπό. Μαζί υπερασπιζόμαστε την αγάπη μας για την Πατρίδα και την ενότητα της κοινής μας ιστορίας. Αγωνιζόμαστε και νικάμε, διαφυλάσσοντας τα ζωτικά εθνικά μας συμφέροντα, την κοινή μας μνήμη και αξίες, τη ρωσική γλώσσα, τις παραδόσεις, τον πολιτισμό και την πίστη, καθώς και το ιερό μας δικαίωμα να τιμούμε τα κατορθώματα των προγόνων μας, γενιές αληθινών πατριωτών της Ρωσίας, τόσο πολεμιστών όσο και εργατών. Μαζί, ώμο με ώμο, θα συνεχίσουμε να χτίζουμε το κοινό μας σπίτι – ένα μεγάλο και ανεξάρτητο έθνος, ένα κυρίαρχο κράτος. Θα ξεπεράσουμε κάθε δοκιμασία και θα βγούμε ακόμη πιο δυνατοί.



Γνωρίζω πόσο δύσκολη παραμένει η ζωή για τους ανθρώπους των απελευθερωμένων πόλεων και κωμοπόλεων. Υπάρχουν πολλά επείγοντα, πιεστικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων θεμελιωδών ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή όλων, όπως η αξιόπιστη παροχή νερού και η πρόσβαση σε ποιοτική ιατρική περίθαλψη. Δεν πρόκειται μόνο για την αποκατάσταση όσων καταστράφηκαν στις μάχες, αλλά και για την επισκευή υποδομών που είχαν παραμεληθεί για δεκαετίες».

