ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 01:53
ΚΟΣΜΟΣ

30.09.2025 00:46

Ανταποκριτής Sky News: Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση Νετανιάχου λόγω της… συγγνώμης στο Κατάρ

30.09.2025 00:46
netaniaxou 668- new

Στους τριγμούς που προκάλεσε στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου λόγω της συγγνώμης που αναγκάστηκε να απευθύνει στο Κατάρ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναφέρθηκε ο ανταποκριτής της Μέσης Ανατολής του Sky News, Άνταμ Πάρσονς.

Η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δείχνει να γίνεται «λιγότερο σταθερή», εξήγησε ο Πάρσονς, καθώς τα ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησης αντέδρασαν με «απολύτως καταστροφικά μηνύματα», όχι λόγω του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε η Ουάσιγκτον, αλλά εξαιτίας της συγγνώμης που απηύθυνε ο Νετανιάχου προς το Κατάρ.

«Αυτοί είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν την κυβέρνηση Νετανιάχου», τόνισε ο Πάρσονς, εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν αυτή η συνεργασία μπορεί να συνεχιστεί.

«Οι περισσότεροι εδώ πιστεύουν ότι κάποια στιγμή αυτοί οι δύο (οι ακροδεξιοί εταίροι) θα ρίξουν την κυβέρνηση. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι αν θα συμβεί αύριο, όταν ο Νετανιάχου επιστρέψει από την Ουάσιγκτον», αναφέρει.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει προγραμματισμένο υπουργικό συμβούλιο το βράδυ της Κυριακής, όπου αναμένεται να κριθεί το κλίμα. Παράλληλα, ο Πάρσονς σημείωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ «σίγουρα κάνει την κυβέρνησή του λιγότερο σταθερή».

Καταλήγοντας, ο αναλυτής του Sky News εκτίμησε: «Το στοίχημα του Νετανιάχου είναι ότι θα φανεί ως ηγέτης-statesman. Το αν θα πετύχει, μένει να φανεί».

