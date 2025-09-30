Κατάρ και Αίγυπτος παρέδωσαν το σχέδιο του Τραμπ στη Χαμάς – Αναμένεται η απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης

Οι μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου παρέδωσαν το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, δήλωσε αξιωματούχος προσκείμενος στις συνομιλίες.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Μαχμούντ Ρασάντ” μόλις συναντήθηκαν με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και τους παρουσίασαν το σχέδιο. Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλή τη πίστει και θα απαντήσουν“, δήλωσε η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξή του στο Al Jazeera Mubasher TV, ο αξιωματούχος της Χαμάς Μαχμούντ Μαρντάουι δήλωνε ότι η οργάνωσή του δεν είχε λάβει ακόμη το γραπτό ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο Μαρντάουι λίγο μετά την κοινή συνέντευξη Τύπου του Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την υποστήριξή του στο σχέδιο των ΗΠΑ.

Χαμάς: Τα όπλα της αντίστασης αποτελούν κόκκινη γραμμή όσο συνεχίζεται η κατοχή

Πριν φτάσει το σχέδιο Τραμπ στα χέρια της Χαμάς ένας ανώτερος αξιωματούχος της είχε δηλώσει στο BBC ότι η παλαιστινιακή μαχητική ομάδα παραμένει ανοιχτή στο να μελετήσει οποιαδήποτε πρόταση που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να προστατεύει τα παλαιστινιακά συμφέροντα, να διασφαλίζει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα και να τερματίζει τον πόλεμο.



Ερωτηθείς για τα όπλα της παλαιστινιακής οργάνωσης, ο αξιωματούχος είπε: «Τα όπλα της αντίστασης αποτελούν κόκκινη γραμμή όσο συνεχίζεται η κατοχή.



«Το ζήτημα των όπλων μπορεί να συζητηθεί μόνο στο πλαίσιο μιας πολιτικής λύσης που εγγυάται την εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967».

«Κοντά στον Νετανιάχου η πρόταση»

Την ίδια ώρα, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μουχάμαντ Μαρντάουι, ανέφερε σε συνέντευξή του στο κανάλι Al Jazeera ότι το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου «κλίνει προς την ισραηλινή προοπτική».

«Αυτό που ειπώθηκε στη συνέντευξη Τύπου [σχετικά με το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου] κλίνει προς την ισραηλινή προοπτική. Είναι κοντά σε αυτό που επιμένει ο Νετανιάχου για να συνεχιστεί ο πόλεμος» ανέφερε δε.

Ωστόσο, διευκρίνισε, «πρέπει να λάβουμε αυτό το σχέδιο γραπτώς και με σαφήνεια πριν απαντήσουμε σε αυτό. Το σχέδιο πρέπει να βρίσκεται στα χέρια της Χαμάς και των παλαιστινιακών οργανώσεων».

Τόνισε ακόμα ότι ούτε η Χαμάς ούτε κανένας Παλαιστίνιος δεν έχει δει ακόμη το σχέδιο.

Διαβάστε επίσης:

Πανικός σε πτήση: Επιβάτες άρχισαν να σκίζουν και να … τρώνε τα διαβατήριά τους – Ο πιλότος αναγκάστηκε να κάνει έκτακτη προσγείωση

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Ο οδικός χάρτης για τον τερματισμό του πολέμου και τη διοίκηση της Λωρίδας

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο για τη Γάζα, αλλιώς ο Νετανιάχου θα «τελειώσει τη δουλειά» με τις πλάτες των ΗΠΑ