Πανικός σε πτήση: Επιβάτες άρχισαν να σκίζουν και να … τρώνε τα διαβατήριά τους – Ο πιλότος αναγκάστηκε να κάνει έκτακτη προσγείωση

Έκτακτη προσγείωση στο Παρίσι αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει το αεροπλάνο της Ryanair που απογειώθηκε από το Μιλάνο με προορισμό το Λονδίνο, γιατί δύο επιβάτες προκάλεσαν πανικό με την αλλόκοτη συμπεριφορά τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, περίπου 20 λεπτά μετά την απογείωση, ένας άνδρας άρχισε να σκίζει σελίδες από το διαβατήριό του και να τις τρώει, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στην καμπίνα. Την ίδια στιγμή, ο συνοδοιπόρος του, σηκώθηκε με σκοπό να πάει να πετάξει το δικό του διαβατήριο στην τουαλέτα του αεροσκάφους.

Η αεροσυνοδός που αντελήφθη το περιστατικό χτύπησε επίμονα την πόρτα και κάλεσε τον άνδρα να βγει, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε. Η αεροσυνοδός άρχισε τις φωνές και αυτό προκάλεσε μεγαλύτερη ανησυχία στους επιβάτες, περιέγραψε ένας αυτόπτης μάρτυρας στη βρετανική Daily Star.

Drunk Brit stag do dragged off Ryanair flight after 'fight' forces emergency landinghttps://t.co/4o2O19Cg7Z pic.twitter.com/QNA2z0KJxf — Daily Star (@dailystar) September 29, 2025

Μπροστά σε όλο αυτό το σκηνικό, οι πιλότοι αποφάσισαν να εκτρέψουν την πτήση προς το Παρίσι. Η αναγκαστική κάθοδος χαρακτηρίστηκε από επιβάτες ως τα πιο τρομακτικά 15 λεπτά της ζωής τους.

Με την προσγείωση στο αεροδρόμιο, γαλλικές αρχές επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο, συνέλαβαν τους δύο άνδρες και πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο αποσκευών, διαδικασία που διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες.

Τελικά, το αεροπλάνο συνέχισε την πορεία του προς το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου. Οι επιβάτες εξήραν το πλήρωμα της Ryanair για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό του. «Ήταν εξαιρετικοί στον τρόπο που διαχειρίστηκαν την κατάσταση. Μάλιστα, μας πρόσφεραν ποτά λίγο πριν την προσγείωση στο Στάνστεντ», είπε ένας από αυτούς.

