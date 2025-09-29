search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 23:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 23:05

Πανικός σε πτήση: Επιβάτες άρχισαν να σκίζουν και να … τρώνε τα διαβατήριά τους – Ο πιλότος αναγκάστηκε να κάνει έκτακτη προσγείωση

29.09.2025 23:05
ryanair 55- new

Έκτακτη προσγείωση στο Παρίσι αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει το αεροπλάνο της Ryanair που απογειώθηκε από το Μιλάνο με προορισμό το Λονδίνο, γιατί δύο επιβάτες προκάλεσαν πανικό με την αλλόκοτη συμπεριφορά τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, περίπου 20 λεπτά μετά την απογείωση, ένας άνδρας άρχισε να σκίζει σελίδες από το διαβατήριό του και να τις τρώει, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στην καμπίνα. Την ίδια στιγμή, ο συνοδοιπόρος του, σηκώθηκε με σκοπό να πάει να πετάξει το δικό του διαβατήριο στην τουαλέτα του αεροσκάφους.

Η αεροσυνοδός που αντελήφθη το περιστατικό χτύπησε επίμονα την πόρτα και κάλεσε τον άνδρα να βγει, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε. Η αεροσυνοδός άρχισε τις φωνές και αυτό προκάλεσε μεγαλύτερη ανησυχία στους επιβάτες, περιέγραψε ένας αυτόπτης μάρτυρας στη βρετανική Daily Star.

Μπροστά σε όλο αυτό το σκηνικό, οι πιλότοι αποφάσισαν να εκτρέψουν την πτήση προς το Παρίσι. Η αναγκαστική κάθοδος χαρακτηρίστηκε από επιβάτες ως τα πιο τρομακτικά 15 λεπτά της ζωής τους.

Με την προσγείωση στο αεροδρόμιο, γαλλικές αρχές επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο, συνέλαβαν τους δύο άνδρες και πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο αποσκευών, διαδικασία που διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες.

Τελικά, το αεροπλάνο συνέχισε την πορεία του προς το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου. Οι επιβάτες εξήραν το πλήρωμα της Ryanair για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό του. «Ήταν εξαιρετικοί στον τρόπο που διαχειρίστηκαν την κατάσταση. Μάλιστα, μας πρόσφεραν ποτά λίγο πριν την προσγείωση στο Στάνστεντ», είπε ένας από αυτούς.

Διαβάστε επίσης:

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – Ο οδικός χάρτης για τον τερματισμό του πολέμου και τη διοίκηση της Λωρίδας

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο για τη Γάζα, αλλιώς ο Νετανιάχου θα «τελειώσει τη δουλειά»

Ερντογάν για Νετανιάχου: Εκτός από μια χούφτα χώρες, κανείς δεν θέλει να σταθεί δίπλα στο Ισραήλ, ούτε να φωτογραφηθεί μαζί τους

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rodinei osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Εκτός με Άρσεναλ ο Ροντινέι λόγω τραυματισμού

tony blair 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλερ για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα: Τολμηρό και έξυπνο, θα φέρει ανακούφιση

kimberly usa
ΚΟΣΜΟΣ

Ορκίστηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα – Πότε αναμένεται η άφιξή της (Photos)

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Δεν έχουμε λάβει ακόμη το σχέδιο του Τραμπ – Είναι κοντά στις φιλοπόλεμες θέσεις του Νετανιάχου, δήλωσε αξιωματούχος

dias brady
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επίθεση σε οπαδούς της Λάρισας μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι – Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές, φθορές σε αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 23:54
rodinei osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Εκτός με Άρσεναλ ο Ροντινέι λόγω τραυματισμού

tony blair 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλερ για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα: Τολμηρό και έξυπνο, θα φέρει ανακούφιση

kimberly usa
ΚΟΣΜΟΣ

Ορκίστηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα – Πότε αναμένεται η άφιξή της (Photos)

1 / 3