search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 09:13
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2025 06:50

ΗΠΑ: Επιβολή δασμών του Τραμπ 10% στις εισαγωγές ξυλείας και 25% σε ξύλινα προϊόντα

30.09.2025 06:50
trump diatagma

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες μία διακήρυξη για την επιβολή δασμών 10% στις εισαγωγές ξυλείας, και 25% στις εισαγωγές επίπλων τουαλέτας, ντουλαπιών κουζίνας και ξύλινων προϊόντων με ταπετσαρία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης του Τραμπ που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Την 1η Ιανουαρίου, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 30% για τα ξύλινα προϊόντα με ταπετσαρία και στο 50% για τα ντουλάπια κουζίνας και τα έπιπλα τουαλέτας που εισάγονται από χώρες που δεν έχουν επιτύχει σχετική εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ίδια διακήρυξη.

Διαβάστε επίσης:

Ανταποκριτής Sky News: Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση Νετανιάχου λόγω της… συγγνώμης στο Κατάρ

Κατάρ και Αίγυπτος παρέδωσαν το σχέδιο του Τραμπ στη Χαμάς – Αναμένεται η απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης

Μπλερ για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα: Τολμηρό και έξυπνο, θα φέρει ανακούφιση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
chocolate_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

adedy_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς – Δεμένα τα πλοία, «χειρόφρενο» στα ταξί

attiko_nosokomeio_new
ΥΓΕΙΑ

Το Αττικό Νοσοκομείο «πλημμύρισε» πάλι με ράντζα – 152 ασθενείς ήταν πάνω σε φορεία στην τελευταία εφημερία

bogdanos_latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο πόλεμος των Ρόουζ»: Πώς Μπογδάνος και Λατινοπούλου βρέθηκαν από τη συνεργασία στις καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

PERIPOLIK NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο: Στο νοσοκομείο 38χρονος – Κατήγγειλε ως δράστη τον πρώην της συντρόφου του (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά από καταγγελίες - Ο ρόλος του Μπογδάνου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 09:13
chocolate_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

adedy_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς – Δεμένα τα πλοία, «χειρόφρενο» στα ταξί

attiko_nosokomeio_new
ΥΓΕΙΑ

Το Αττικό Νοσοκομείο «πλημμύρισε» πάλι με ράντζα – 152 ασθενείς ήταν πάνω σε φορεία στην τελευταία εφημερία

1 / 3