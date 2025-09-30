ΗΠΑ: Επιβολή δασμών του Τραμπ 10% στις εισαγωγές ξυλείας και 25% σε ξύλινα προϊόντα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες μία διακήρυξη για την επιβολή δασμών 10% στις εισαγωγές ξυλείας, και 25% στις εισαγωγές επίπλων τουαλέτας, ντουλαπιών κουζίνας και ξύλινων προϊόντων με ταπετσαρία, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης του Τραμπ που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο.

Την 1η Ιανουαρίου, οι δασμοί θα αυξηθούν στο 30% για τα ξύλινα προϊόντα με ταπετσαρία και στο 50% για τα ντουλάπια κουζίνας και τα έπιπλα τουαλέτας που εισάγονται από χώρες που δεν έχουν επιτύχει σχετική εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ίδια διακήρυξη.

Διαβάστε επίσης:

Ανταποκριτής Sky News: Κλυδωνισμοί στην κυβέρνηση Νετανιάχου λόγω της… συγγνώμης στο Κατάρ

Κατάρ και Αίγυπτος παρέδωσαν το σχέδιο του Τραμπ στη Χαμάς – Αναμένεται η απάντηση της παλαιστινιακής οργάνωσης

Μπλερ για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα: Τολμηρό και έξυπνο, θα φέρει ανακούφιση