Οι ΗΠΑ είναι ένα 24ωρο μακριά από ένα ομοσπονδιακό shutdown – Ποιες θα είναι οι συνέπειες στην οικονομία

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ρίχνει το βάρος του στη συμφωνία για τη Γάζα, εντός συνόρων τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα.
Αύριο, Τετάρτη, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος η χώρα να πάει σε «οικονομικό shutdown» καθώς δεν αναμένεται να περάσει το σχέδιο προϋπολογισμού.
Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν οριακή πλειοψηφία στο Κογκρέσο και για να περάσουν το νομοσχέδιο χρειάζονται 7 θετικές ψήφοι και από τους Δημοκρατικούς (αν ψηφίσουν ομόφωνα υπέρ οι Ρεπουμπλικάνοι). Αν και στη χθεσινή συνάντηση του Τραμπ με τον Τσακ Σούμερ, φάνηκε να υπάρχει μια θετική διάθεση από τους Δημοκρατικούς να αποφευχθεί αυτό το σενάριο, στην κυβέρνηση το βλέπουν εξαιρετικά απίθανο να συγκεντρωθούν οι ψήφοι που θέλουν.
Η απαισιοδοξία τους μάλιστα αποτυπώνεται στη λακωνική δήλωση του αντιπροέδρου της χώρας, Τζέι Ντι Βανς.
«Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown», δήλωσε.
Για να αποφευχθεί αυτο το σενάριο, θα πρέπει το Κογκρέσο να συμφωνήσει ως τα μεσάνυχτα σήμερα, τοπική ώρα (7 το πρωί της Τετάρτης για την Ελλάδα)
Η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών
Σε περίπτωση που δεν αποφευχθεί το shutdown ορισμένα από τα προβλήματα που θα προκληθούν είναι τα εξής, σύμφωνα με το CBS:
