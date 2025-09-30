search
ΚΟΣΜΟΣ

30.09.2025 11:09

Οι ΗΠΑ είναι ένα 24ωρο μακριά από ένα ομοσπονδιακό shutdown – Ποιες θα είναι οι συνέπειες στην οικονομία

30.09.2025 11:09
capitolio-vouleftes

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ρίχνει το βάρος του στη συμφωνία για τη Γάζα, εντός συνόρων τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα.

Αύριο, Τετάρτη, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος η χώρα να πάει σε  «οικονομικό shutdown» καθώς δεν αναμένεται να περάσει το σχέδιο προϋπολογισμού.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν οριακή πλειοψηφία στο Κογκρέσο και για να περάσουν το νομοσχέδιο χρειάζονται 7 θετικές ψήφοι και από τους Δημοκρατικούς (αν ψηφίσουν ομόφωνα υπέρ οι Ρεπουμπλικάνοι). Αν και στη χθεσινή συνάντηση του Τραμπ με τον Τσακ Σούμερ, φάνηκε να υπάρχει μια θετική διάθεση από τους Δημοκρατικούς να αποφευχθεί αυτό το σενάριο, στην κυβέρνηση το βλέπουν εξαιρετικά απίθανο να συγκεντρωθούν οι ψήφοι που θέλουν.

Η απαισιοδοξία τους μάλιστα αποτυπώνεται στη λακωνική δήλωση του αντιπροέδρου της χώρας, Τζέι Ντι Βανς.

«Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown», δήλωσε.

Για να αποφευχθεί αυτο το σενάριο, θα πρέπει το Κογκρέσο να συμφωνήσει ως τα μεσάνυχτα σήμερα, τοπική ώρα (7 το πρωί της Τετάρτης για την Ελλάδα)

Τι θα προκαλέσει ένα shutdown στην οικονομία

Η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα σε ένα ευρύ πλαίσιο υπηρεσιών 

Σε περίπτωση που δεν αποφευχθεί το shutdown ορισμένα από τα προβλήματα που θα προκληθούν είναι τα εξής, σύμφωνα με το CBS:

  • Αναστολή μη κρίσιμων λειτουργιών: Υπηρεσίες που δεν θεωρούνται «ουσιώδεις» θα σταματήσουν έως ότου εγκριθεί νέα χρηματοδότηση. 
  • Ορισμένοι υπάλληλοι θα τεθούν σε αναστολή (furlough) — δηλαδή θα σταματήσουν να εργάζονται ή θα εργάζονται χωρίς πληρωμή μέχρι να επανέλθει η χρηματοδότηση. 
  • Ορισμένες λειτουργίες θα συνεχιστούν κανονικά: π.χ. προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης (Social Security), Medicare, Medicaid — διότι είναι «αυτόματα» προγράμματα με μόνιμη χρηματοδότηση. 
  • Αεροπορικές υπηρεσίες & ασφάλεια: Υπάλληλοι όπως ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (air traffic controllers) και προσωπικό ασφάλειας (TSA) μπορεί να συνεχίσουν να εργάζονται, αλλά χωρίς άμεση πληρωμή, ενώ επιθεωρήσεις ασφαλείας μπορεί να καθυστερήσουν. 
  • Καθυστερήσεις στις δημόσιες υπηρεσίες: Επεξεργασίες αιτήσεων, άδειες, εγκρίσεις δανείων, ελέγχοι τροφίμων, υγειονομικοί έλεγχοι μπορεί να αργήσουν ή να σταματήσουν. 
  • Οικονομικό κόστος & εμπιστοσύνη: Κάθε εβδομάδα shutdown εκτιμάται ότι κοστίζει δισεκατομμύρια στην οικονομία, πλήττει την εμπιστοσύνη επενδυτών και καταναλωτών. 
  • Συμβάσεις & έργα δημοσίου τομέα: Προγράμματα και έργα που βασίζονται σε ετήσια κονδύλια μπορεί να σταματήσουν, εκτός αν υπάρχουν υπόλοιπα από προηγούμενες χρηματοδοτήσεις ή ειδικές ρήτρες.

