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13.07.2026 16:39

Καλοκαιρινές διακοπές διαρκείας από το ΤΖΟΚΕΡ – Σε καταστήματα Allwyn των Γρεβενών και της Λεμεσού κατατέθηκαν τα τυχερά δελτία που μοιράστηκαν πάνω από 5,1 εκατ. ευρώ

13.07.2026 16:39
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Εύη και Δήμητρα Μπαντόγια, συνιδιοκτήτριες του τυχερού καταστήματος Allwyn στα Γρεβενά

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Έμπνευση… συνολικής αξίας 5,1 εκατ. ευρώ είχαν δύο τυχεροί παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ στα Γρεβενά και στη Λεμεσό Κύπρου, καθώς προέβλεψαν σωστά όλους τους αριθμούς της χθεσινής κλήρωσης, με προσωπικές επιλογές. Αμφότεροι κέρδισαν το ποσό 2.569.895,58 ευρώ, καταθέτοντας τα τυχερά τους δελτία σε καταστήματα Allwyn της πόλης τους.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για εμάς, από το να αναδεικνύεται ένας μεγάλος νικητής στο κατάστημα μας. Από χθες το βράδυ, έχουμε ένα μόνιμο χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη. Τα τηλέφωνα δεν έχουν σταματήσει να χτυπάνε και πιστεύω πως για τις επόμενες ημέρες, όλοι στην περιοχή θα μιλάνε για τον υπερτυχερό του Τζόκερ », αναφέρει η Δήμητρα Μπαντόγια, μια εκ των ιδιοκτητριών του τυχερού καταστήματος Allwyn που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 35.

Εύη και Δήμητρα Μπαντόγια, συνιδιοκτήτριες του τυχερού καταστήματος Allwyn στα Γρεβενά

«Αυτή ήταν η πρώτη φορά που αναδεικνύεται ένας υπερτυχερός στο κατάστημα μας, ωστόσο στο παρελθόν είχαν βρεθεί δύο τυχερά 5άρια, στην δεύτερη κατηγορία του παιχνιδιού. Από την πλευρά μας, ευχόμαστε στον μεγάλο νικητή να έχει πάντα την υγεία του και να διαχειριστεί το έπαθλο με σύνεση. Πιστεύω πως θα πραγματοποιήσει πολλά από τα όνειρα του και γιατί όχι να κάνει μόνιμα διακοπές», τονίζει η Εύη Μπαντόγια, συνιδιοκτήτρια του καταστήματος Allwyn.

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