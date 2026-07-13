«Βράζουν» οι μετεωρολόγοι για την κατάργηση της 7ήμερης πρόγνωσης της ΕΜΥ

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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους κόλπους των μετεωρολόγων η κατάργηση της πρόγνωσης επτά ημερών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με αποτέλεσμα η πρόγνωση να είναι πια… τριήμερη.

Το θέμα ανέδειξε με αναρτήσεις του στα social media ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση της υπηρεσίας και χαρακτηρίζοντας την απόφαση της διοίκησης επιλογή με σοβαρές συνέπειες για την επιχειρησιακή πρόγνωση, την έγκαιρη προειδοποίηση και τελικά για την ίδια την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στα καιρικά φαινόμενα.

🪦ΣΙΩΠΗΤΗΡΙΟΝ

Αντιγράφω απάντηση από το ChatGPT:

"Παρά την αρκετά μεγάλη δημοσιότητα, δεν εντόπισα μέχρι σήμερα, 11 Ιουλίου 2026, κάποια αντίστοιχα σαφή και επώνυμη δημόσια δήλωση άλλου γνωστού μετεωρολόγου, ούτε επίσημη ανακοίνωση συλλόγου εργαζομένων ή επιστημονικού σωματείου… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 11, 2026

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (13/7) στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο κ. Κολυδάς ανέφερε ότι, απ’ όσο γνωρίζει, η εντολή για «κόψιμο» στην πρόγνωση της ΕΜΥ δόθηκε από τη διοίκηση της Υπηρεσίας λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ερωτηθείς αν η Υπηρεσία παραμένει υπό τον έλεγχο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο μετεωρολόγος απάντησε καταφατικά, υπενθυμίζοντας ότι πριν από τρία χρόνια είχαν ξεκινήσει διαδικασίες για τη μεταφορά της στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες όμως δεν ολοκληρώθηκαν. «Δυστυχώς δεν πέρασε, είχαμε πισωγύρισμα».

Σημείωσε ότι ο ίδιος είχε παρευρεθεί σε σχετική συζήτηση στη Βουλή, αλλά τελικά προέκυψαν, όπως είπε, «άλλα προσχήματα», πιθανότατα σχετιζόμενα με τον ρόλο της εθνικής άμυνας και τις προγνώσεις για τα αεροδρόμια -σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπου η στρατιωτική μετεωρολογική υπηρεσία λειτουργεί εντελώς ξεχωριστά από την πολιτική.

Ο κ. Κολυδάς συνέδεσε την υποβάθμιση της ΕΜΥ και με το πρόβλημα προβολής της. «Μπορεί ο φούρνος σου να κάνει το καλύτερο ψωμί ή το ζαχαροπλαστείο σου να έχει τα καλύτερα γλυκά στη γειτονιά σου. Εάν δεν τα προβάλλεις, εάν δεν τα διαφημίσεις, εάν δεν καταλάβει ο κόσμος τι αξία έχουν, δεν περνάει».

Στο πλαίσιο αυτό, εξήγησε ότι η παρουσία της Υπηρεσίας στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα είναι πολύ περιορισμένη, με αποτέλεσμα η επίσημη πρόγνωση να απαξιώνεται πλέον όχι μόνο από το κοινό αλλά, όπως σημείωσε, και από την ίδια την υπηρεσία, η οποία παραπέμπει τον κόσμο στις αυτόματες προγνώσεις των μοντέλων.

Υπογράμμισε, δε, ότι η αξία μιας επίσημης εφταήμερης πρόγνωσης ήταν ότι λειτουργούσε ως «φρένο» απέναντι σε κινδυνολογία από ιδιώτες ή άλλους φορείς.

Οργή και από άλλους μετεωρολόγους

Αλλά και άλλοι μετεωρολόγοι αντιδρούν, επισημαίνοντας τη σημασία της επταήμερης πρόγνωσης, καθώς και την ανάγκη προσλήψεων προσωπικού, ενώ χαρακτηρίζουν την απόφαση απαράδεκτη.

Ενδεικτικά, τη δυσαρέσκειά της έχει εκφράσει στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ η Χριστίνα Σούζη καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου Μετεωρολόγων Υπαλλήλων ΕΜΥ, Μαρία Καραλιά. Η τελευταία, μιλώντας στην εφημερίδα «Απογευματινή», δήλωσε προ ημερών πως «εδώ και 20 χρόνια, από το 2006, δεν έχει γίνει καμία νέα πρόσληψη πολιτικού προσωπικού. Παράλληλα, δεν έρχονται στρατιωτικά στελέχη».

Η μετεωρολόγος ανέφερε ότι «η στελέχωση της υπηρεσίας δεν ξεπερνά το 30% των αναγκών, ενώ το όριο ηλικίας είναι υψηλό. Αυτό τον μήνα συνταξιοδοτήθηκαν δύο συνάδελφοι. Δυσκολευόμαστε να βγάλουμε τις θερινές άδειες».

Κολυδάς: Οι κίνδυνοι της αυτοματοποιημένης πρόγνωσης

Παρουσιάζοντας μια ακόμη διάσταση, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τις αυτοματοποιημένες προγνώσεις.

«Η αυτοματοποίηση της πρόγνωσης του καιρού προσφέρει εντυπωσιακές δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα γεννά ένα σοβαρό ερώτημα: ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν η πληροφορία αφορά την ασφάλεια των πολιτών; Με αφορμή το απλό αίτημα ενός ταξιδιώτη που θέλει να μεταβεί στην Τήνο και αναζητά αξιόπιστη ενημέρωση για τις συνθήκες του ταξιδιού του, αναδεικνύεται ένα ευρύτερο πρόβλημα. Οι πλατφόρμες, τα μοντέλα και οι εφαρμογές μπορούν να βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την επιστημονική κρίση, την εμπειρία και τη θεσμική ευθύνη. Όταν η επίσημη πρόγνωση υποχωρεί και ο πολίτης καλείται να «διαβάσει» μόνος του αυτόματα προϊόντα, η τεχνολογία παύει να είναι εργαλείο και κινδυνεύει να μετατραπεί σε άλλοθι. Στη θάλασσα, όμως, τα λάθη δεν είναι θεωρητικά. Η ασφάλεια δεν μπορεί να στηρίζεται σε ένα εικονίδιο, μια εφαρμογή ή μια γραμμή μοντέλου» αναφέρει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ.

🎯ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ : ΠΟΙΟΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ

✅Η αυτοματοποίηση της πρόγνωσης του καιρού προσφέρει εντυπωσιακές δυνατότητες, αλλά ταυτόχρονα γεννά ένα σοβαρό ερώτημα: ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη όταν η πληροφορία αφορά την ασφάλεια των… pic.twitter.com/6evckQ8eQD — Theodoros Kolydas (@KolydasT) July 7, 2026

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