Δολοφονία 20χρονου στο Άργος: H τομογραφία δείχνει ευθεία βολή, έωλη η υπερασπιστική γραμμή των αστυνομικών

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Ανατρέπει τους ισχυρισμούς των αστυνομικών η τομογραφία του 20χρονου που πέθανε από σφαίρα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος.

Ο 20χρονος Θοδωρής κατέληξε αργά το βράδυ του Σαββάτου μετά από τέσσερις ημέρες που νοσηλευόταν διασωληνωμένος.

Στην τομογράφια που έφερε στη δημοσιότητα το Star φαίνεται ότι ολόκληρη σφαίρα και όχι θραύσμα της, είχε εισχωρήσει στο κεφάλι του. Ο ισχυρισμός, λοιπόν, ότι σφαίρα εξοστρακίστηκε φαίνεται αβάσιμος.

«Δεν προκύπτει εξοστρακισμός, γιατί η σφαίρα είναι ολόκληρη. Συνάγεται βασίμως ότι είναι ευθεία βολή», είπε η δικηγόρος της μητέρα του Θοδωρή, Μαρία Σφέτσου.

Ο 20χρονος Θοδωρής είχε αυτισμό και 89% αναπηρία. Το μοιραίο βράδυ είχε πάρει το αμάξι για να κάνει μια βουτιά στη θάλασσα.

Στο πεδίο βρέθηκαν 13 κάλυκες αλλά από κάμερα που βρίσκεται κοντά στο σημείο προκύπτει ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τουλάχιστον 20 φορές.

«Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές», λένε οι αστυνομικοί

Σε βάρος των δύο αστυνομικών έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι ίδιοι στις απολογίες τους υποστήριξαν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. «Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον δύο φορές, ενώ έχει προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος», ισχυρίστηκαν.

Απίστευτη δήλωση του δημάρχου – «Περιττή» η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών, με «προβλήματα συμπεριφοράς» το θύμα

Αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση του δημάρχου Άργους – Μυκηνών, ο οποίος απέδωσε την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών στην «μεγάλη δημοσιότητα (που) βάρυνε στην κρίση των δικαστών», ενώ ταυτόχρονα αφήνει αιχμές για τους γονείς του θύματος, γράφοντας ότι «όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες;».

Αναλυτικά, ο Ιωάννης Μαλτέζος σημειώνει στην ανάρτησή του ότι «η απόφαση για την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών μάς γεμίζει προβληματισμό. Η προφυλάκιση, σύμφωνα με τον νόμο, δεν είναι προκαταβολή ποινής ούτε μέσο ικανοποίησης της κοινής γνώμης. Είναι ένα ακραίο περιοριστικό μέτρο που εφαρμόζεται όταν ο κατηγορούμενος είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για δύο οικογενειάρχες, δύο στελέχη με πάνω από 20 χρόνια έντιμης υπηρεσίας στην πρώτη γραμμή, χωρίς καμία σκιά στο παρελθόν τους. Δεν υπήρχε βέβαια κανένα προηγούμενο με το θύμα, ούτε καμία πρόθεση. Υπήρξε μια στιγμή ακραίας έντασης στο πεδίο. Ηθικά και νομικά, η προφυλάκισή τους μοιάζει περιττή και γεννά την εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρυνε στην κρίση των δικαστών. Οι δικαστές, όμως, πρέπει να κρίνουν με το γράμμα του νόμου και όχι υπό το βάρος της τηλεοπτικής δημοσιότητας».

Για το θύμα αναφέρει ότι «ακούσαμε τη μητέρα του θανόντος να αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και την ιδιαιτερότητα του παιδιού της. Εννοείται ότι ένας νέος άνθρωπος χάθηκε και αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν επιδέχεται σχετικοποίησης. Το ερώτημα όμως είναι αμείλικτο: Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες; Τι έκανες για να αποτρέψεις ένα τέτοιο συμβάν; Πώς διαφυλάσσεται αντίστοιχα η κοινωνία; Αν εκείνη τη μέρα το όχημα αυτό παρέσυρε και σκότωνε ένα παιδί στους δρόμους του Άργους (μια πιθανότητα απολύτως ορατή με βάση τη συμπεριφορά του) τι θα λέγαμε σήμερα;».

Καταλήγει, δε, το ακροδεξιό του παραλήρημα – για ένα περιστατικό, στο οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές και σκότωσαν έναν άνθρωπο στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα δεν καταλάβαινε γιατί τον καταδίωκαν και βίωνε πραγματικό εφιάλτη – εκφράζοντας «την απόλυτη και ειλικρινή μου στήριξη στους δύο αστυνομικούς και στις οικογένειές τους, που δοκιμάζονται σκληρά. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη ότι στην πορεία της υπόθεσης θα επικρατήσει η νομική ορθότητα και η ψυχραιμία, μακριά από κραυγές και σκοπιμότητες».

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