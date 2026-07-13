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13.07.2026 12:58

Καστοριά: Σε κρίσιμη κατάσταση 4χρονο παιδί που έπεσε σε πισίνα – Το επανέφεραν στη ζωή μετά από ανακοπή

13.07.2026 12:58
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pixabay.com

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Συναγερμός σήμανε στην Καστοριά όταν ένα 4χρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του πριν το επαναφέρουν οι διασώστες.

Το 4χρονο παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά, ευτυχώς, σταθερή κατάσταση αφού μεταφέρθηκε από την Καστοριά σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων της Θεσσαλονίκης, αφότου δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες όταν το βγάλανε από την πισίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το μικρό παιδί ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του ανθρώπων και έπεσε σε πισίνα. Όταν οι οικείοι του αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, το έβγαλαν από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς το άτυχο παιδί είχε ήδη υποστεί ανακοπή.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε το παιδί, μεταφέροντάς το στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες και μετά από παρατεταμένη Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν το 4χρονο παιδί στη ζωή.

Δεδομένης της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασής του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του.

Παράλληλα, στήθηκε ένας πραγματικός αγώνας δρόμου – μια «γέφυρα ζωής» – σε απόλυτο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΑΒ και των Αρχών. Με αστραπιαίες κινήσεις, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του.

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