Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε η 42χρονη που βασάνιζε 55χρονη και κατέγραφε τη φρίκη σε βίντεο

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Προφυλακιστέα κρίθηκε, μετά την απολογία της, η 42χρονη υπήκοος Ρουμανίας, η οποία κατηγορείται ότι βασάνισε με αγριότητα μία 55χρονη ομοεθνή της μέσα σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της 25ης Ιουνίου 2026, όταν η 42χρονη φέρεται να ξυλοκόπησε πολλές φορές τη 55χρονη με γροθιές και χαστούκια στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε ρόπαλο, συνεχίζοντας την κακοποίησή της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη δικογραφία, απειλούσε διαρκώς το θύμα κατά της ζωής του, το εξύβριζε και προέβη σε πράξεις που οι Αρχές χαρακτηρίζουν ως προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του.

Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι η κατηγορούμενη είχε δέσει την πόρτα του σπιτιού με καλώδιο, στερώντας από την 55χρονη κάθε δυνατότητα διαφυγής.

Η γυναίκα κατάφερε να αποδράσει όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το ότι η 42χρονη φέρεται να βιντεοσκοπούσε η ίδια τον βασανισμό με το κινητό της, χωρίς τη συναίνεση του θύματος.

Κατά την εξέταση της συσκευής, οι αστυνομικοί εντόπισαν τουλάχιστον 11 βίντεο που καταγράφουν μέρος της κακοποίησης, τα οποία αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της δικογραφίας.

Από την έρευνα προέκυψε και η εμπλοκή ενός 60χρονου αλλοδαπού, ιδιοκτήτη της κατοικίας, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, γνώριζε ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο σπίτι, παραχώρησε τον χώρο όπου εκτυλίχθηκαν τα περιστατικά και αποχώρησε πριν ξεκινήσει η επίθεση.

Ο ίδιος συνελήφθη για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση ήρθε στο φως κατά τη διερεύνηση διαφορετικής υπόθεσης, που αφορούσε κλοπή κινητού τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εξέτασαν το κινητό της 42χρονης και εντόπισαν το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραφε τον βασανισμό.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένας μπαλτάς που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ρούχα με ίχνη αίματος, τούφα ανθρώπινων μαλλιών, σπασμένο ξύλινο κοντάρι και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 42χρονη κατήγγειλε την 55χρονη για κλοπή του κινητού της. Όταν βρέθηκε, οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ότι περιείχε βίντεο άγριων βασανιστηρίων με ημερομηνία 25 Ιουνίου.

Στα βίντεο φαινόταν η δράστιδα να χτυπά το θύμα και να της κόβει τα μαλλιά με τον μπαλτά. Έτσι, ξεκίνησε αμέσως έρευνα.

Η 55χρονη εντοπίστηκε τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου σε σπίτι, φέροντας εμφανή σημάδια κακοποίησης και τραύματα στο κεφάλι.

Οι αστυνομικοί τη μετέφεραν στην Ασφάλεια Ηρακλείου, όπου και περιέγραψε τα όσα βίωσε για 30 ημέρες που είχε φιλοξενηθεί στο σπίτι αυτό.

Στα βίντεο αποτυπώνονται τα βασανιστήρια σε βάρος της 55χρονης, την οποία η 42χρονη κλωτσούσε και χτυπούσε με τα χέρια της, ξύλινη ράβδο και με το χέρι του μπαλτά, τον οποίο χρησιμοποιούσε και για να της κόβει τα μαλλιά.

Όπως είπε, της έκλεινε τις πόρτες του σπιτιού με καλώδια, για να μη φύγει.

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