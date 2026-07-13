Η ΕΕ θέλει όριο ηλικίας στα 13 χρόνια για τα social media

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να επιβάλει ελάχιστο όριο ηλικίας για τους νεαρούς χρήστες του διαδικτύου, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν των social media χωρίς γονική επίβλεψη, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι απολύτως σαφές ότι χρειαζόμαστε περιορισμούς στις πλατφόρμες ανάλογα με την ηλικία. Δεν πρόκειται για το αν τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για το αν και πότε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, παρουσιάζοντας μία έκθεση μιας ομάδας ειδικών.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε σήμερα, προτείνει οι ανήλικοι κάτω των 13 ετών να έχουν μόνο «χρονικά περιορισμένη» πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάντα υπό την επίβλεψη των γονέων.

Η ανακοίνωση της ΕΕ έρχεται έπειτα από πολυετείς προσπάθειες αντιμετώπισης των κινδύνων που ενέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη σωματική και ψυχική υγεία των ανηλίκων. Η φον ντερ Λάιεν έχει θέσει το ζήτημα ως μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της δεύτερης θητείας της στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρωτεύουσες όπως η Αθήνα, η Κοπεγχάγη και το Παρίσι έχουν επίσης προωθήσει την επιβολή ηλικιακών περιορισμών, ενώ αντίστοιχα μέτρα εξετάζουν ή εφαρμόζουν και χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Αυστραλία, η Ινδονησία και η Μαλαισία.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ήδη περιορίζουν την πρόσβαση σε χρήστες κάτω των 13 ετών, καθώς, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ, δεν μπορούν να δώσουν έγκυρη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η φον ντερ Λάιεν πρότεινε επίσης οι γονείς να έχουν τον έλεγχο των ηλικιακών ορίων χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Τα παιδιά θα πρέπει να εκτίθενται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο υπό την επίβλεψη γονέων, κηδεμόνων ή εκπαιδευτικών και για περιορισμένο χρονικό διάστημα», ανέφερε.

«Αυτό δεν θα είναι αλάνθαστο και η αλλαγή χρειάζεται χρόνο», πρόσθεσε. Όπως είπε, οι άνθρωποι θα αλλάξουν σταδιακά τη συμπεριφορά τους, όπως συνέβη όταν καθιερώθηκε η χρήση της ζώνης ασφαλείας στους δρόμους.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ακόμη ότι η ΕΕ θα εξετάσει την επιβολή ηλικιακών περιορισμών και σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, ενώ θα ξεκινήσει εργασίες για να καθορίσει ποιες πλατφόρμες θεωρούνται επιβλαβείς για τους ανηλίκους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να εφαρμόσει «σταδιακή και κλιμακωτή πρόσβαση για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες», προσθέτοντας: «Η παιδική ηλικία δεν μπορεί να περιμένει και, όταν χαθεί, δεν μπορούμε ποτέ να την επαναφέρουμε».

Η ομάδα των ειδικών συνέστησε επίσης τα παιδιά να μην εκτίθενται καθόλου σε οθόνες πριν από την ηλικία των τριών ετών και, στη συνέχεια, να εισάγονται σταδιακά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες τεχνολογίες έως την ηλικία των 13 ετών, πάντοτε υπό επίβλεψη.

Οι προτάσεις

Οι προτάσεις που θα εξεταστούν

Απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών τεχνητής νοημοσύνης, για παιδιά κάτω των 13 ετών σε ολόκληρη την ΕΕ, εκτός από περιορισμένες περιόδους υπό γονική επίβλεψη ή σε εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Δυνατότητα πρόσβασης σε παιδιά ηλικίας 13-18 ετών σε πλατφόρμες που έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικά συστήματα επαλήθευσης ηλικίας και έχουν αποδείξει ότι είναι ασφαλείς βάσει σχεδιασμού, για παράδειγμα, αφαιρώντας τα πιο εθιστικά χαρακτηριστικά τους.

Δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να επιβάλουν εθνικούς ηλικιακούς περιορισμούς για άτομα άνω των 13 ετών.

Χορήγηση πλήρους “ψηφιακής ενηλικίωσης” στους Ευρωπαίους στα 18 έτη, δίνοντάς τους πλήρη αυτονομία, αλλά με την απαίτηση επαλήθευσης ηλικίας για την πρόσβαση σε περιεχόμενο ενηλίκων, όπως η πορνογραφία

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