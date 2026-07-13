Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ θα ελέγχουν το Ορμούζ και θα πληρώνονται γι’ αυτό

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τον έλεγχο της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού.

«Θα κρατήσουμε το στενό και πιθανότατα θα το διαχειριζόμαστε. Θα γίνουμε οι φύλακες του στενού. Ίσως το ονομάσουμε φύλακα άγγελο του στενού. Και θα πρέπει να αποζημιωθούμε για αυτό», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News.

«Θα μας επιστραφούν τα χρήματα, επειδή τα άλλα έθνη είναι πολύ πλούσια. Είναι με το μέρος μας και δεν μπορούν να περιμένουμε να το κάνουμε αυτό δωρεάν», είπε.

Αφού ανακοίνωσε το κλείσιμο της πλωτής οδού το Σάββατο, η Τεχεράνη δήλωσε την Κυριακή ότι η διέλευση παρέμεινε σε αναστολή και ότι οι άδειες θα εκδίδονταν μόλις αποκατασταθεί η «σταθερότητα και η ηρεμία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντάς την «μια κακή ομάδα ανθρώπων».

Στη συνέχεια προχώρησε σε μια έντονη προειδοποίηση προς το Ιράν μετά την κατάρρευση μιας συμφωνίας, λέγοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μεγάλα πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας που κατέστρεψαν βασικό ιρανικό στρατιωτικό εξοπλισμό.

«Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού τους έχει εξαφανιστεί. Τα αντιαεροπορικά τους πυροβόλα, τα χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ», δήλωσε ο Τραμπ. Πρόσθεσε ότι κάθε εκτόξευση ιρανικού drone αντιμετωπίζεται με αμερικανικά πλήγματα.

Διαβάστε επίσης:

Yεμένη: Επίθεση κυβερνητικών δυνάμεων στο αεροδρόμιο Σαναά για να μπλοκάρουν την προσγείωση ιρανικού αεροπλάνου

Reuters: Για λιγότερο από 30 μέρες επαρκούν τα αποθέματα αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη

Ρωσία: Εκπαιδευόμενος στρατιώτης έχασε τον έλεγχο περιστροφικού πολυβόλου – Από τύχη δεν σκοτώθηκε κανείς (video)