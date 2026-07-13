Yεμένη: Επίθεση κυβερνητικών δυνάμεων στο αεροδρόμιο Σαναά για να μπλοκάρουν την προσγείωση ιρανικού αεροπλάνου

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Η υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι στόχευσε το αεροδρόμιο Σαναά, της πρωτεύουσας της χώρας που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι, για να αποτρέψει την προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου.

Το υεμενίτικο υπουργείο Άμυνας τόνισε συγκεκριμένα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του έπληξαν τον διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο.

🇾🇪 Saudi Arabia struck the runway at Houthi-controlled Sana'a airport to prevent an Iranian plane from landing



Houthi military spokesperson Yahya Saree claimed the attack marked the "end of the de-escalation phase" and threatened severe retaliation.



"The Yemeni legitimate… pic.twitter.com/tpcEboRgdl — Visegrád 24 (@visegrad24) July 13, 2026

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σάρι, δήλωσε νωρίτερα ότι το αεροδρόμιο έγινε στόχος «σαουδαραβικών αεροπορικών επιδρομών», προειδοποιώντας ότι «αυτή η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη και ατιμώρητη».

Yemeni media reports multiple Saudi airstrikes hit Sanaa International Airport



Video provided by Al-Manar correspondent in Yemen's Sanaa pic.twitter.com/vkZl0ZJqIM — Al-Manar English (@manarenglish) July 13, 2026

Η Σαναά, βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ομάδας Χούθι, ενώ η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, η οποία έχει την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας και άλλων κρατών του Κόλπου, επιχειρεί από το Άντεν στη νότια Υεμένη.

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