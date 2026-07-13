Βρετανία: Η αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει την έρευνα για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίντεκομπ – Βρέθηκαν νέα στοιχεία

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Η βρετανική αντιτρομοκρατική αστυνομία ηγείται τώρα της έρευνας για τη δολοφονία της πρώην βουλευτή του Ηνωμένου Βασιλείου Αν Γουίντεκομπ «μετά από νέες πληροφορίες και στοιχεία», δήλωσε τη Δευτέρα η υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Σαμπάνα Μαχμούντ.

Η αστυνομία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι δεν υπήρχαν πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι η δολοφονία της Γουίντεκομπ ήταν τρομοκρατική πράξη ή πολιτικά υποκινούμενη.

«Η αστυνομία διεξάγει πολλαπλές έρευνες για να διαπιστώσει το κίνητρο αυτής της επίθεσης», δήλωσε η Μαχμούντ σε ενημέρωση, σημειώνοντας επίσης ότι θα ενημερώσει τους νομοθέτες στη Βουλή των Κοινοτήτων το απόγευμα της Δευτέρας.

Η πρώην βουλευτής βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Χέιτορ του Ντέβον, στη δυτική Αγγλία την Πέμπτη. Η αστυνομία λέει ότι πιστεύει ότι η Γουίντεκομπ πέθανε την ημέρα πριν από την ανακάλυψη του σώματός της. Είχε «υποστεί σοβαρά τραύματα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της την περασμένη εβδομάδα.

Το Σάββατο, η αστυνομία συνέλαβε έναν 28χρονο άνδρα στο Νότιο Γιορκσάιρ της Αγγλίας – εκατοντάδες μίλια μακριά – ως ύποπτο για φόνο.

«Ο ύποπτος, ο οποίος είναι λευκός Βρετανός υπήκοος, βρίσκεται τώρα υπό κράτηση», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης, η οποία σημείωσε ότι η Αντιτρομοκρατική Αστυνομία του Βορειοανατολικού και Νότιου Γιορκσάιρ πραγματοποίησε τη σύλληψη για λογαριασμό της.

Στη συνέχεια, τη Δευτέρα, η Αντιτρομοκρατική Αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «νέες πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια μιας δυναμικής και περίπλοκης έρευνας», ωθώντας την να αναλάβει ηγετικό ρόλο. «Ο άνδρας που κρατείται έχει έκτοτε συλληφθεί εκ νέου ως ύποπτος για διάπραξη, προετοιμασία ή υποκίνηση τρομοκρατικών ενεργειών», πρόσθεσε η δήλωση.

Η 78χρονη πολιτικός, ήταν πρώην Συντηρητική βουλευτής, υπουργός και εμφανιζόταν στη βρετανική τηλεόραση. Το 2019, εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μέλος του δεξιού Κόμματος Brexit, με επικεφαλής τον Νάιτζελ Φάρατζ. Μετά την επίσημη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, διετέλεσε εκπρόσωπος μετανάστευσης για το κόμμα που διαδέχθηκε το Κόμμα Brexit, Reform UK.

Η Γουίντεκομπ εμφανίστηκε τελευταία φορά δημόσια σε τηλεοπτική συνέντευξη στο TalkTV το πρωί της περασμένης Τετάρτης. Κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεοπτικής εμφάνισης, υπερασπίστηκε σθεναρά τον Φάρατζ, μετά την απόφασή του να παραιτηθεί από το κοινοβούλιο και να επανεκλεγεί για την έδρα του στο κοινοβούλιο.

Ο Φάρατζ εξέδωσε μια συλλυπητήρια δήλωση την Παρασκευή, λέγοντας ότι «έδωσε τη ζωή της στη δημόσια υπηρεσία».

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