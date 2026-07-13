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13.07.2026 14:25

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 13χρονος με κατάγματα και εγκαύματα από ηλεκτρικό πατίνι

13.07.2026 14:25
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Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε ένα 13χρονο παιδί, που τραυματίστηκε κινούμενο με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news αρχικά διακομίστηκε σε Νοσοκομείο της Ηλείας, αλλά κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα.

Το παιδί -όπως είπε- έπεσε μόνο του και υπέστη εγκαύματα και κατάγματα.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου ειδοποίησαν την αστυνομία που διερευνά το περιστατικό.

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