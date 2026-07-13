Φονικός ο καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη: 10.000 περισσότεροι θάνατοι μέσα σε μια εβδομάδα

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Φονικό αποδείχθηκε το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σάρωσε τη Δυτική Ευρώπη στα τέλη Ιουνίου και αυτό καταγράφεται πλέον και στα επίσημα στοιχεία, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν περισσότερους από 10.000 επιπλέον θανάτους στη Γηραιά Ήπειρο.

Η συντριπτική πλειονότητα – πάνω από 9.000 θάνατοι – αφορούσε ανθρώπους ηλικίας 65 ετών και άνω, όπως δείχνουν τα στοιχεία που δημοσίευσε το EuroMOMO, το δίκτυο που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Τα στοιχεία της αυξημένης θνησιμότητας παραπέμπουν στην ακραία ζέστη, η οποία μπορεί να προκαλέσει θανάτους μέσω θερμοπληξίας ή επιδεινώνοντας καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, με τους ηλικιωμένους να συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες ομάδες.

«Τόσο υψηλή θνησιμότητα εξηγείται μόνο από την ακραία ζέστη»

«Το να έχουμε τέτοια υπερβάλλουσα θνησιμότητα αυτή την εποχή του χρόνου είναι ασυνήθιστο. Είναι πραγματικά πολύ υψηλή», δήλωσε στο Reuters ο Λάσε Βέστεργκααρντ, επικεφαλής ιατρός στο Statens Serum Institut της Δανίας, το οποίο φιλοξενεί το EuroMOMO. «Είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς αυτή την τόσο υψηλή υπερβάλλουσα θνησιμότητα με κάτι άλλο πέρα από την ακραία ζέστη», πρόσθεσε.

Τα στοιχεία, τα οποία συγκεντρώθηκαν από εθνικές στατιστικές θνησιμότητας σε 27 ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβάνουν επιπλέον θανάτους από όλες τις αιτίες και όχι μόνο θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη. Αφορούν την εβδομάδα από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου, όταν ο καύσωνας κορυφώθηκε στη Γαλλία, την Ισπανία, τη Βρετανία και άλλες χώρες.

Ωστόσο, οι επιστήμονες ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν άλλοι γνωστοί σημαντικοί παράγοντες, όπως εξάρσεις της COVID-19, που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στην αύξηση των επιπλέον θανάτων στους 10.650 εκείνη την εβδομάδα.

Στις ίδιες ευρωπαϊκές χώρες, η συνολική θνησιμότητα κατά τις προηγούμενες οκτώ εβδομάδες ήταν, κατά μέσο όρο, περίπου 500 θάνατοι την εβδομάδα κάτω από τα συνήθη επίπεδα. Τα στοιχεία του EuroMOMO ενδέχεται να αναθεωρηθούν τις επόμενες εβδομάδες, καθώς θα ενσωματώνονται περισσότερα δεδομένα.

Ο καύσωνας έπληξε ιδιαίτερα τη Γαλλία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο

Ο ακραίος καύσωνας στα τέλη Ιουνίου προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων και κατέρριψε ρεκόρ θερμοκρασίας στη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το EuroMOMO δεν δημοσιεύει στοιχεία υπερβάλλουσας θνησιμότητας ανά χώρα, ωστόσο σημείωσε ότι η Γαλλία και το Βέλγιο ήταν οι δύο μόνες χώρες στην Ευρώπη που κατέγραψαν «πολύ υψηλή υπερβάλλουσα» θνησιμότητα την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.

Στο Βέλγιο, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε καύσωνα στα αρχεία που ξεκινούν από το 2000, σύμφωνα με το ινστιτούτο δημόσιας υγείας της χώρας, Sciensano.

Ξεχωριστή επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, εκτίμησε ότι 2.700 άνθρωποι πέθαναν από αιτίες που σχετίζονται με τη ζέστη μόνο στην Αγγλία και την Ουαλία, κατά τη διάρκεια των καυσώνων του Μαΐου και του Ιουνίου.

Από αυτούς τους θανάτους, το 42% προκλήθηκε από την πρόσθετη ζέστη που η υπερθέρμανση του πλανήτη συνέβαλε να προστεθεί στους καύσωνες, σύμφωνα με τα ευρήματα του Imperial College London, της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου και της London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Σημειώνεται πως οι επιστήμονες έχουν επισημάνει ότι ο καύσωνας στα τέλη Ιουνίου θα ήταν «ουσιαστικά αδύνατος» χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία καθιστά τους καύσωνες συχνότερους και εντονότερους.

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