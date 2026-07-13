Σκληρά αντίποινα κατά της Ουκρανίας υπόσχεται ο Πούτιν: «Θα απαντήσουμε με πολύ μεγαλύτερη δύναμη»

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα θα απαντήσει με «πολύ μεγαλύτερη δύναμη» στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους.

«Οι απαντήσεις μας θα είναι πάντα συμμετρικές. Όπου κι αν προσπαθήσουν να επιτεθούν στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, θα απαντήσουμε με τον ίδιο τρόπο, αλλά με πολύ μεγαλύτερη ισχύ», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στους δημοσιογράφους.

Putin:



Russophobic part of the so-called collective West is fighting against us, yet we continue to develop our economy, strengthen our finances, improve our armed forces, achieve new results in the defense industry, and move forward.



Our boys—our fighters—keep advancing.… pic.twitter.com/rRL6kvasN4 — Clash Report (@clashreport) July 13, 2026

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η ένταση των ρωσικών απαντήσεων θα αυξηθεί. «Ο εχθρός θα το νιώσει αυτό με αυξανόμενη ένταση. Ελπίζω να το νιώθουν ήδη», είπε.

«Το ρωσοφοβικό κομμάτι της λεγόμενης συλλογικής Δύσης μάχεται εναντίον μας, κι όμως εμείς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την οικονομία μας, να ενισχύουμε τα οικονομικά μας, να βελτιώνουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, να επιτυγχάνουμε νέα αποτελέσματα στην αμυντική βιομηχανία και να προχωράμε μπροστά.

Τα αγόρια μας – οι μαχητές μας – συνεχίζουν να προχωρούν.

Η νίκη αναμφίβολα μας περιμένει», είπε.

Ο Πούτιν αναγνώρισε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις δημιουργούν προβλήματα εφοδιασμού καυσίμων στη Ρωσία και δεσμεύθηκε ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί σταδιακά.

Η Μόσχα έχει απειλήσει να κλιμακώσει τον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, καθώς το Κίεβο έχει στοχοποιήσει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και τάνκερ τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις καυσίμων εντός της Ρωσίας.

Ουκρανικά drones χτύπησαν 15 ρωσικά σκάφη στην Αζοφική Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων επτά τάνκερ, όπως δήλωσε σήμερα ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων drones.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε από την πλευρά του νωρίτερα σήμερα ότι έπληξε υποδομές που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση στρατιωτικών φορτίων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, προκαλώντας ζημιές στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό.

Επίσης το ρωσικό υπουργείο ανακοίνωσε επίσης αργότερα ότι ρωσικά drones βομβάρδισαν δύο φορτηγά πλοία χύδην φορτίου που χρησιμοποιούνταν προς όφελος των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στο λιμάνι Πίβντενι στην επαρχία της Οδησσού.

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