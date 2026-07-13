«Τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου» του Θοδωρή Γκόνη στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου,17 και 18 Ιουλίου

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Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει την παράσταση Τα πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου του Θοδωρή Γκόνη στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου στις 17 και 18 Ιουλίου στις 21.30.

Μια συντροφιά, μια παρέα ανθρώπων εφτά τον αριθμό, με την κονκάρδα του οδοιπόρου και του στρατολάτη στο πέτο, φτάνουν στο περιβόλι με τις πορτοκαλιές, τις ελιές και το μεγάλο βράχο. Αποφασίζουν σύμφωνα με την παλιά συνήθεια των Ελλήνων, να διηγηθούν τραγουδιστά την ιστορία τους, την ιστορία του τόπου, αυτού του τόπου. Μια ιστορία αγάπης για τη μοναχοκόρη του παλαιού αγροτικού ιατρού της Επιδαύρου, που με το αίμα της έβαψε για πάντα τα Πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου – τα κατακόκκινα Σαγκουίνια. Πολύ γρήγορα αυτονομούνται, δε συμμορφώνονται με τον αιώνα, κρατιούνται μακριά του, βρίσκουν τη δική τους φωνή, τη φωνή της φύσης και των αποχαιρετισμών. Ξεπερνούν την αρχική πίστη τους στη ζωή, όπως συμβαίνει με όσους πιστεύουν σοβαρά στη ζωή -από μια πίστη στο θάνατο- και η ιστορία τους παίρνει ύψος, ανεβαίνει, ανοίγει, εκρήγνυται σαν ρόδι μεγάλο και αρχίζουν να διηγούνται τις ιστορίες όλου του κόσμου. Τη μία και μοναδική. Ιστορίες που λέγονται όχι μόνο με τα χείλη, αλλά και με την ψυχή, τα μάτια και τα χέρια, με τον συγχρονισμό τους. Έρχονται τα τραγούδια και τα λόγια του αποχαιρετισμού, χαρούμενα, δροσερά και ανάλαφρα ζουμερά Μήλα των Εσπερίδων. Τα Πορτοκάλια της Παλαιάς Επιδαύρου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο – Σκηνοθεσία Θοδωρής Γκόνης

Σκηνικά – Κοστούμια Μάρια Μπαχά

Μουσική σύνθεση Φώτης Σιώτας

Φωτισμοί Τάσος Παλαιορούτας Κ

ίνηση Ναταλία Μπάκα

Ηχολήπτης Νίκος Κόλιας

Μουσικοί επί σκηνής Φώτης Σιώτας, Δημήτρης Χατζηζήσης, Γιώργος Θεοδωρόπουλος

Παίζουν Ιωάννα Παππά, Χριστίνα Μαξούρη, Ρωξάνη Καρφή, Χάρης Χαραλάμπους – Καζέπης, Ναταλία Μπάκα, Θοδωρής Γκόνης

Βοηθός σκηνοθέτη Μαρίσσα Κώνστα

Οργάνωση παραγωγής Κατερίνα Κούρτη

Εκτέλεση παραγωγής Apparat Athen / Νικόλας Χανακούλας

Αγορά εισιτηρίων

-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ: aefestival.gr και more.com

-ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ: Πλατεία Συντάγματος (This is Athens info point Δήμου Αθηναίων) Δε-Πα 10:00-18:00

-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: Δε-Πα 10:00-18:00 | +30 2118008181

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