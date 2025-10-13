search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 20:27
ΚΟΣΜΟΣ

13.10.2025 19:28

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Σαρκοζί θα ξεκινήσει να εκτίει την πενταετή ποινή φυλάκισης στις 21 Οκτωβρίου 

13.10.2025 19:28
Η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας ενημέρωσε τη Δευτέρα τον πρώην Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί σε ποια φυλακή να παρουσιαστεί και πότε, εν αναμονή της έφεσής του μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία που αφορούσε τη χρήση κεφαλαίων από τη Λιβύη για τη χρηματοδότηση της νικηφόρας προεκλογικής του εκστρατείας το 2007.

Ο Σαρκοζί, ο πρώτος πρώην πρόεδρος στη σύγχρονη γαλλική ιστορία που φυλακίστηκε, έχει επιμείνει στην αθωότητά του και έχει διαμαρτυρηθεί για την απόφαση να φυλακιστεί, εν αναμονή της έκβασης της έφεσής του. Μόλις φυλακιστεί, ο 70χρονος θα μπορεί να υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης στο εφετείο. Οι δικαστές θα έχουν στη συνέχεια έως και δύο μήνες για να διεκπεραιώσουν το αίτημα.

Το γραφείο του Εθνικού Οικονομικού Εισαγγελέα, ή PNF, ενημέρωσε τον Σαρκοζί για τις λεπτομέρειες της κράτησής του κατά τη διάρκεια σύντομης επίσημης συνάντησης το απόγευμα της Δευτέρας. Ο Σαρκοζί αποχώρησε από το δικαστήριο λίγο αργότερα.

Πριν από την ακρόαση, η Μπερένις Ντιν, γενική γραμματέας και εκπρόσωπος του PNF, δήλωσε ότι στον Σαρκοζί θα ειπωθεί «η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που πρέπει να βρίσκεται εκεί».

Το PNF δήλωσε επίσης ότι δεν θα πάει φυλακή τη Δευτέρα και ότι δεν θα δημοσιοποιήσει αυτή την πληροφορία, για να γλιτώσει τον Σαρκοζί από τη δοκιμασία της βιντεοσκόπησης στην αρχή της κράτησής του.

