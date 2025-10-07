search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 00:00
ΚΟΣΜΟΣ

07.10.2025 21:51

Μελόνι: «Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία συμμετοχής σε γενοκτονία»

07.10.2025 21:51
meloni

«Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία της συμμετοχής σε γενοκτονία», δήλωσε απόψε σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, η πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι. Η αναλυτική συνέντευξη της επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης πρόκειται να μεταδοθεί αργότερα.

Όπως πρόσθεσε, ίδια καταγγελία έγινε και σε βάρος του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και του διευθύνοντα συμβούλου της αμυντικής βιομηχανίας κρατικών συμφερόντων “Leonardo”, Ρομπέρτο Τσινγκολάνι.

«Η Ιταλία έχει την αυστηρότερη θέση, εντός της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την πώληση όπλων στο Ισραήλ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία άλλη παρόμοια περίπτωση σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ιστορία», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

