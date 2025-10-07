Μελόνι: «Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία συμμετοχής σε γενοκτονία»

«Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία της συμμετοχής σε γενοκτονία», δήλωσε απόψε σε εκπομπή της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, η πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι. Η αναλυτική συνέντευξη της επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης πρόκειται να μεταδοθεί αργότερα.

Όπως πρόσθεσε, ίδια καταγγελία έγινε και σε βάρος του Ιταλού υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, του υπουργού Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και του διευθύνοντα συμβούλου της αμυντικής βιομηχανίας κρατικών συμφερόντων “Leonardo”, Ρομπέρτο Τσινγκολάνι.

Italian Prime Minister Giorgia Meloni says she, Defense Minister Guido Crosetto, and Foreign Minister Antonio Tajani have been reported to the International Criminal Court for alleged complicity in genocide related to Israel’s Gaza offensive.#Italy #GiorgiaMeloni #ICC pic.twitter.com/emc2DoG0e1 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 7, 2025

«Η Ιταλία έχει την αυστηρότερη θέση, εντός της ΕΕ, σε ό,τι αφορά την πώληση όπλων στο Ισραήλ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία άλλη παρόμοια περίπτωση σε ολόκληρο τον κόσμο και στην ιστορία», τόνισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Διαβάστε επίσης:

Στον Λευκό Οίκο ο Κάρνεϊ για δασμούς και χρυσό θόλο: «Θα φύγουν ευχαριστημένοι», λέει ο Τραμπ

Πούτιν: «Το καθεστώς του Κιέβου προσπαθεί να χτυπήσει πολιτικούς στόχους βαθιά στη Ρωσία, αλλά αυτό δεν θα τους βοηθήσει»

Ο μελλοντικός πρόεδρος, o μηχανικός και ο πιο επικίνδυνος κρατούμενος: Τα 6 υψηλόβαθμα στελέχη που η Χαμάς θέλει να απελευθερώσει το Ισραήλ