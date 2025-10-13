search
13.10.2025 21:47

Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς

13.10.2025 21:47
omiri epistrofi – new

Έφτασε η ώρα που περίμεναν δεκάδες οικογένειες στο Ισραήλ για την επανένωση με τους δικούς τους που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς και ήταν όμηροι για πάνω από δύο χρόνια

Είτε είχαν τη χαρά να τους σφίξουν ξανά στην αγκαλιά τους, είτε τη δυνατότητα να πουν το τελευταίο αντίο στη σορό του αγαπημένου τους προσώπου, για τους Ισραηλινούς ήταν μία ημέρα πολύ έντονα φορτισμένη.

Από νωρίς το πρωί, με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού και για ευνόητους λόγους μακριά από κάμερες, άρχισε η παράδοση των 20 ομήρων από τη Χαμάς στους Ισραηλινούς.

Μετά τη μεταφορά τους σε στρατιωτική βάση για τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις, είχαν την ευκαιρία να τους δουν οι οικογένειές τους.


Αυτοί είναι οι 20 όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι

Ματάν Ανγκρέστ, 22 ετών, στρατιώτης

Εδώ μιλά με τη μητέρα του:

Οι γονείς του παρακολουθούν την επιστροφή του παιδιού τους:

Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, 24, απήχθη από το φεστιβάλ Nova

Ματάν Ζανγκάουκερ, 25, απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ

Σεγκέβ Κάλφον, 27, απήχθη προσπαθώντας να διαφύγει από το Nova


Νιμρόντ Κοέν, 20, δεκανέας των IDF σε υπηρεσία κοντά στο κιμπούτς Νιρίμ

Οι πρώτες φωτογραφίες του Κοέν:

Αριέλ Κούνιο, 28, και Νταβίντ Κούνιο, 35, αδέλφια που απήχθησαν από το κιμπούτς Νιρ Οζ.

Οι πρώτες φωτογραφίες των αδελφών Κούνιο:

Μπαρ Κούπερσταϊν, 23, φρουρός ασφαλείας στο Nova


Όμρι Μιράν, 48, απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Νάχαλ Οζ

Αγκαλιά με τη σύζυγό του Λισέι απαθανατίστηκε ο Μιράν λίγα λεπτά μετά την απελευθέρωσή του από τη Χαμάς. 

Λίγες ώρες αργότερα, είχε την ευκαιρία να παίξει ξανά με τα παιδιά του.

Εϊτάν Μορ, 25. φρουρός ασφαλείας στο Nova

Η μητέρα του είπε ότι φαινόταν «λεπτός και χλωμός, αλλά χαμογελούσε» και πρόσθεσε «είναι μια μοναδική στιγμή, σαν δεύτερη γέννηση».

Εδώ με τους γονείς του:

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28, δίδυμα αδέλφια που απήχθησαν από κιμπούτς

Ελκάνα Μποχμπότ, 36, απήχθη στο φεστιβάλ μουσικής Nova

Ρομ Μπρασλάβσκι, 21, φρουρός ασφαλείας στο Nova

Εβιάταρ Νταβίντ, 24, απήχθη στο φεστιβάλ Nova

Φαίνεται αισθητά αδυνατισμένος και φοράει παραστρατιωτική στολή που η Χαμάς ανάγκασε και άλλους απελευθερωμένους ομήρους να φορούν κατά την απελευθέρωσή τους.

Εδώ με τη σύντροφό του Νόα Αργκαμάνι η οποία είχε απαχθεί και απελευθερώθηκε έπειτα από εννέα μήνες ομηρίας.

Αλόν Όχελ, 24, απήχθη στο φεστιβάλ Nova.

Γιοσέφ-Χαΐμ Οχάνα, 25, είχε απαχθεί στο φεστιβάλ Nova

Μαξίμ Χέρκιν, 37, είχε πάει στο φεστιβάλ Nova τυχαία

Εϊτάν Χορν, 38, απήχθη από το σπίτι του αδελφού του στο κιμπούτς Νιρ Οζ

