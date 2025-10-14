Όπισθεν από Μακρόν: Ο Λεκορνί «έκοψε» την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση έως τις προεδρικές εκλογές για να «γλιτώσει» την πρόταση μομφής

Στην αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 έως τις προεδρικές εκλογές το 2027 προχωρά η γαλλική κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ενώπιον της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ο Σεμπαστιέν Λεκορνί.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός, ο οποίος παρουσιάζει σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού, προχώρησε στην παραπάνω κίνηση σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσει την πολιτική ένταση, με στόχο να ανοίξει τον δρόμο για διάλογο με την αντιπολίτευση και τα συνδικάτα.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω μεταρρύθμισης προβλεπόταν η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια και έπειτα από τουλάχιστον 40 χρόνια εργασίας.

Παράλληλα, η αναστολή της μεταρρύθμισης αυτής ήταν ένας από τους όρους που θέτει το Σοσιαλιστικό κόμμα για να μην ψηφίσει την πρόταση μομφής σε βάρος της κυβέρνησης Λεκορνί.

Με την απόφαση αυτή ο Γάλλος πρωθυπουργός ικανοποίησε ένα βασικό αίτημα της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι το κόστος αυτής της απόφασης θα είναι της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026 και του 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2027. Ανέφερε, όμως, ότι ο στόχος για περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 5% του ΑΕΠ το 2026 θα επιτευχθεί.

EN DIRECT | Déclaration de politique générale du Premier ministre, Sébastien Lecornu, à l’Assemblée nationale. https://t.co/igbIx8qmbG October 14, 2025

Στοχευμένες φορολογικές αυξήσεις, αλλά και φοροελαφρύνσεις προανήγγειλε ο Γάλλος πρωθυπουργός

Ο Γάλλος πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές να μη χρησιμοποιήσουν την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού ως πρόσχημα για να ανατρέψουν την κυβέρνησή του, υπογραμμίζοντας ότι μία από τις αποστολές του είναι «να επαναφέρει την τάξη στη γαλλική πολιτική». «Δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής», είπε.

Ακόμη, επανέλαβε ότι το κοινοβούλιο θα έχει «την τελευταία λέξη» επί του προϋπολογισμού και ότι είναι «ανοιχτός» σε συζητήσεις και συμβιβασμούς.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης στοχευμένες φορολογικές αυξήσεις για μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και τη δημιουργία μιας «έκτακτης εισφοράς» για τις μεγάλες περιουσίες, ενώ σημείωσε ότι θα υπάρξουν φοροελαφρύνσεις για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δεν υιοθέτησε, ωστόσο, το αίτημα των κομμάτων της αριστεράς για επιβολή ενός ειδικού φόρου επί του μεγάλου πλούτου και συγκεκριμένα για όσους έχουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Λεκορνί υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθεί πριν από το τέλος του χρόνου ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί η έγκριση αυτή να πραγματοποιηθεί μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και όχι με προεδρική απόφαση.

Τέλος, κατηγόρησε τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν, ότι επιδιώκουν θεσμική κρίση στη χώρα η οποία, όπως είπε, δε θα πραγματοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Η επόμενη μέρα της συμφωνίας για τη Γάζα – Πρώην όμηροι της Χαμάς μιλούν για τις συνθήκες κράτησής τους

Ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου να δεχθεί τη συμφωνία – Μπορεί όμως να τον πιέσει να την τηρήσει;

Πέδρο Σάντσεθ για Γάζα: «Οι υπεύθυνοι της γενοκτονίας πρέπει να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης» (video)