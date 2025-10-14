search
14.10.2025 10:49

Νέο κρας τεστ για Λεκορνί: Παρουσιάζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού με φόντο δύο νέες προτάσεις μομφής

14.10.2025 10:49
lecornu gallia

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού παρουσιάζει σήμερα στη Γαλλία ο Σεμπιαστιάν Λεκορνί μέσα απ΄λο το οποίο στοχεύει να μειώσει το δημόσιο έλλειμμα στο 4,7 % του ΑΕΠ. Μετά από πολλές πιέσεις άλλαξε ελάχιστα το πρόγραμμα, προσθέτοντας φόρους μεν, αλλά και ορισμένες ελαφρύνσεις, ύψους 31 δισεκατομμυρίων.

Το νομοσχέδιο θα υποβληθεί εντός της ημέρας στο Συμβούλιο των Υπουργών, ωστόσο δεν είναι τίποτε οριστικό.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός έχει προειδοποιήσει ότι ο στόχος του ελλείμματος -το 4,7 % του ΑΕΠ– θα μπορούσε να φτάσει το 5%, απορροφώντας τον δημοσιονομικό αντίκτυπο μιας αναστολής της μεταρρύθμισης των συντάξεων.

Εάν δεν εμποδιστεί από ψήφο δυσπιστίας, ήδη Μελανσόν και ΛεΠεν δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε νέα πρόταση μομφής, τότε η διαδικασία να προχωρήσει κανονικά.

«Θα κάνω μια πρόταση προϋπολογισμού στην οποία κάποιοι φόροι θα αυξηθούν, αλλά άλλοι θα μειωθούν», είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός στις 26 Σεπτεμβρίου. Το κείμενο προβλέπει τη δημιουργία αρκετών νέων φόρων. Ο πρώτος θα αφορά περιουσιακά στοιχεία «μη σχετιζόμενα με επιχειρηματική δραστηριότητα» των διαχειριζόμενων μέσω εταιρειών holding. Θα στοχεύει από 20.000 ως 30.000 από αυτές τις δομές, όπου οι πολύ πλούσιοι τοποθετούν μέρος της περιουσίας τους σε φορολογική ασφάλεια, τουλάχιστον όσο δεν την χρειάζονται.

«Είναι μια μηχανή αποφυγής και μερικές φορές παράκαμψης του φόρου», είχε παραδεχθεί η υπουργός των δημόσιων λογαριασμών, Αμελί ντε Μοτσαλίν, τον Ιούλιο. Αυτός ο φόρος-αντίγραφο της λεγόμενης «φορολογίας Zucman» δεν θα επηρεάσει ωστόσο τα επαγγελματικά περιουσιακά στοιχεία, μειώνοντας κατά περίπου 90 % την εισπρακτική του δυνατότητα. Θα μπορούσε να αποφέρει 1 ως 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

