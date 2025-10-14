search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 12:56
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

14.10.2025 10:02

Το… μπρα ντε φερ Τραμπ – Μακρόν στην Αίγυπτο και η «δυσοίωνη» προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου: «Θα δείτε τι πρόκειται να συμβεί»

14.10.2025 10:02
trump-macron

Μία ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ και Εμανουέλ Μακρόν, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά της συνόδου κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Η θερμή χειραψία των δύο ανδρών μπροστά στα φλας των φωτογράφων, με τους δύο ηγέτες να ακουμπούν ο ένας το μπράτσο του άλλου, μετατράπηκε σε κάτι που έμοιαζε περισσότερο με μπρα ντε φέρ, με έντονα λόγια.

Ο Μακρόν τελικά «ξέφυγε» από τη… λαβή του Τραμπ και αποχώρησε βιαστικά από τη σκηνή.

Σύμφωνα με την αναγνώστρια χειλιών, Νικόλα Χίκλινγκ, η οποία μίλησε στην Daily Mail, ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Μακρόν: «Χαίρομαι που σε βλέπω, συμφωνείς;», με τον Γάλλο πρόεδρο να απαντά κάτι χαμηλόφωνα, γυρίζοντας το κεφάλι του μακριά από την κάμερα.

Ο Τραμπ φέρεται στη συνέχεια να ρωτά τον Μακρόν: «Είσαι ειλικρινής;», με τον Γάλλο πρόεδρο να απαντά γρήγορα «Φυσικά». Ο Τραμπ, κρατώντας σφιχτά την παλάμη του Μακρόν, φέρεται να λέει: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες; Το ξέρω ήδη». Ο Μακρόν φαίνεται να κοιτάζει μακριά από τις κάμερες, ενώ ο Τραμπ συνεχίζει να σφίγγει.

Δεν είναι σαφές ποιο ήταν το ακριβές περιεχόμενο της συνομιλίας τους. Ωστόσο, το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο ο Μακρόν φαίνεται να χλευάζει τον Τραμπ, παρέα με άλλους παγκόσμιους ηγέτες.

Ύστερα ο Αμερικανός πρόεδρος ακούγεται να δηλώνει: «Κάνω ειρήνη», και σε άλλη φάση: «Πληγώνω μόνο αυτούς που πληγώνουν τους άλλους», δείχνοντας προς τις κάμερες. Ο Μακρόν απαντά με ένα λακωνικό «Καταλαβαίνω» και «Θα πρέπει να το δούμε αυτό», πριν ο Τραμπ προβεί σε μια πιο αυστηρή προειδοποίηση: «Θα δείτε τι πρόκειται να συμβεί», προσθέτοντας στο τέλος: «Θα ήθελα να σας δω να το κάνετε… Θα σας δω σε λίγο».

