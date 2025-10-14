Το… μπρα ντε φερ Τραμπ – Μακρόν στην Αίγυπτο και η «δυσοίωνη» προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου: «Θα δείτε τι πρόκειται να συμβεί»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μία ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή μεταξύ των Ντόναλντ Τραμπ και Εμανουέλ Μακρόν, ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά της συνόδου κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.
Η θερμή χειραψία των δύο ανδρών μπροστά στα φλας των φωτογράφων, με τους δύο ηγέτες να ακουμπούν ο ένας το μπράτσο του άλλου, μετατράπηκε σε κάτι που έμοιαζε περισσότερο με μπρα ντε φέρ, με έντονα λόγια.
Ο Μακρόν τελικά «ξέφυγε» από τη… λαβή του Τραμπ και αποχώρησε βιαστικά από τη σκηνή.
Σύμφωνα με την αναγνώστρια χειλιών, Νικόλα Χίκλινγκ, η οποία μίλησε στην Daily Mail, ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Μακρόν: «Χαίρομαι που σε βλέπω, συμφωνείς;», με τον Γάλλο πρόεδρο να απαντά κάτι χαμηλόφωνα, γυρίζοντας το κεφάλι του μακριά από την κάμερα.
Ο Τραμπ φέρεται στη συνέχεια να ρωτά τον Μακρόν: «Είσαι ειλικρινής;», με τον Γάλλο πρόεδρο να απαντά γρήγορα «Φυσικά». Ο Τραμπ, κρατώντας σφιχτά την παλάμη του Μακρόν, φέρεται να λέει: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες; Το ξέρω ήδη». Ο Μακρόν φαίνεται να κοιτάζει μακριά από τις κάμερες, ενώ ο Τραμπ συνεχίζει να σφίγγει.
Δεν είναι σαφές ποιο ήταν το ακριβές περιεχόμενο της συνομιλίας τους. Ωστόσο, το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο ο Μακρόν φαίνεται να χλευάζει τον Τραμπ, παρέα με άλλους παγκόσμιους ηγέτες.
Ύστερα ο Αμερικανός πρόεδρος ακούγεται να δηλώνει: «Κάνω ειρήνη», και σε άλλη φάση: «Πληγώνω μόνο αυτούς που πληγώνουν τους άλλους», δείχνοντας προς τις κάμερες. Ο Μακρόν απαντά με ένα λακωνικό «Καταλαβαίνω» και «Θα πρέπει να το δούμε αυτό», πριν ο Τραμπ προβεί σε μια πιο αυστηρή προειδοποίηση: «Θα δείτε τι πρόκειται να συμβεί», προσθέτοντας στο τέλος: «Θα ήθελα να σας δω να το κάνετε… Θα σας δω σε λίγο».
Διαβάστε επίσης
Έλον Μασκ: Στα… δίχτυα του Κογκρέσου ο πρώην «προεδρικός κολλητός» – Ερευνάται για το ρόλο του Starlink σε απάτη στη Μιανμάρ
Γιατί ο Τραμπ ζήτησε την αμνήστευση του Νετανιάχου: Με… παρέσυρε το χειροκρότημα
Βενεζουέλα: Κατέρρευσαν στοές χρυσωρυχείου – Τουλάχιστον 14 νεκροί
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.